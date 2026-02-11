Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

体坛早报｜曼联连胜告终「剪发哥」心碎了 车路士、热刺齐失分

足球世界
更新时间：07:40 2026-02-11 HKT
发布时间：07:40 2026-02-11 HKT

英超周中快车，焦点是「剪发哥」Frank Ilett挑战能否成功。但曼联作客韦斯咸虽有些斯高补时入波，但只能以1：1逼和对手，未能取得5连胜。Frank赛后直言「心碎了」，其挑战随和局后需重新计算，最快要等到3月下旬才能理发

至于车路士在新帅罗仙尼亚（Liam Rosenior）带领下大热倒灶，在史丹福桥一度领先两球，却因防线与门将罗拔山捷士（Robert Sanchez）在末段出现灾难级沟通失误，被列斯联逼和2：2，英超4连胜强势戛然而止。热刺形势更为险峻，主场1：2不敌纽卡素后排名跌至第16位，领队汤马士法兰（Thomas Frank）更遭球迷高喊「明早就被炒」，帅位岌岌可危。

英超｜些斯高补时建功 曼联1：1逼和韦斯咸连胜告终

英超｜曼联挑战5连胜失败 剪发哥睇直播目瞪口呆：我心碎了

英超｜热刺主场不敌纽卡素　联赛跌至第16名

英超｜车路士防线连环灾难级失误　领先两球下被列斯联逼和

英超｜史洛特感叹执教生涯最艰难赛季：利物浦若失欧联资格绝不接受

