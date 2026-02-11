英超｜些斯高补时建功 曼联1：1逼和韦斯咸连胜告终

4连胜的曼联于周二英超快车作客韦斯咸，在补时最后时刻凭借后备入替的些斯高（Benjamin Sesko）建功，以1：1逼和对手。这场和局虽然终止了看守领队卡域克（Michael Carrick）上任后的4连胜纪录，但仍成功保住其执教后的不败身。

卡域克全胜纪录告终

卡域克接替鲁宾艾摩廉（Ruben Amorim）帅印后表现强劲，取得前任未能达成的4连胜。然而今仗在东伦敦的雨夜中，曼联表现未如理想，上半场最接近的机会来自一次角球攻势，劳基梳尔（Luke Shaw）近门抽射却被「红魔」旧将云比沙卡（Aaron Wan-Bissaka）护空门清走。

些斯高为曼联抢回1分。（美联社）

阿密特迪亚路今场表现失色。（美联社）

卡域克保持上任后不败成绩。（美联社）

苏锡克为韦斯咸先开纪录。（法新社）

苏锡克先开纪录

易边后仅 5 分钟，曼联防线一时不集中，先有梳尔被抢到皮球，韦斯咸捷克中场汤马士苏锡克（Tomas Soucek）摆脱明奈（Kobbie Mainoo），近门射入领先 1：0。曼联随后虽有卡斯米路（Casemiro）头槌入网，但VAR翻看后判越位在先，入球无效。

眼见球队陷入苦战，卡域克果断换入夏季新援些斯高增强火力。正当韦斯咸以为能全取3分之际，些斯高在补时最后1分钟，接应麦比奥莫（Byran Mbeumo）的传中，于禁区内窄角度施射，皮球直飞龙门上角，韦斯咸门将麦斯靴曼臣（Mads Hermansen）鞭长莫及，为曼联惊险扳平，抢回宝贵的1分，卡域克延续其执教不败战续。

曼联和波后，以26战得45分排第4位，续领先同日同样和波失分的车路士1分；至于韦斯咸则延续其佳态，联赛排第18名，距离安全区只差2分但踢多场。