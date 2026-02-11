Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜史洛特感叹执教生涯最艰难赛季：利物浦若失欧联资格绝不接受

利物浦上季英超夺冠的强势不复见，随著主场不敌曼城，这支卫冕之师正陷入严重的信心危机。领队史洛特（Arne Slot）坦言，目前是他执教生涯中最艰难的时刻，球队表现完全未达标准，若最终失去欧联席位，今季将是彻头彻尾的失败。

史洛特感叹，今个球季是他执教生涯中「最艰难的一季，而且是远超以往」。他坦言自己过去的执教之路大多伴随胜利与正面评价，对于目前接连失分感到极不习惯。史洛特直言：「我不认为自己曾经连续输掉两场比赛（直到现在），这对我来说是个例外，我还未习惯这种情况。」他强调对利物浦而言，一场和局的感觉都形同落败，目前球队的发挥远低于应有水准，「球员们知道利物浦的标准意味著什么，而我们现在的表现并未达到。」

史洛特形容现时为执教生涯的低谷。（美联社）
苏保斯拉尔将在对新特兰的联赛中停赛。（美联社）
史洛特对自己在利物浦的前景仍感乐观。（美联社）
尽管红军在去年夏天斥资近4.5亿英镑重金增兵，包括以破纪录的1.25亿英镑签入前锋阿历山大伊沙克（Alexander Isak），但目前联赛仅排第6，踢少场下落后第5位的车路士5分。史洛特发出警告，指若球队最终未能取得下季欧联资格，绝对是不可接受：「当我来到这里只签下费达历高基艾沙（Federico Chiesa）时，那是在踢欧霸杯的赛季之后。这对球会的运作方式有巨大影响，我对此完全理解。」

红军今晚深夜将作客新特兰，但球队陷入严重的伤兵潮，特别是右后卫位置几乎全线崩溃。在干拿巴特利（Conor Bradley）赛季报销、谢利美费明邦（Jeremie Frimpong）与祖高美斯（Joe Gomez）受伤缺阵下，原本客串该位置的苏保斯拉尔（Dominik Szoboszlai）亦因对曼城时领红而停赛，加上长期伤兵伊沙克及中坚里奥尼（Giovanni Leoni），史洛在排兵布阵上显得捉襟见肘。

虽然身处执教生涯的最低潮，史洛特仍试图保持乐观。他承认在连败或和局后带领球队，与赢波时完全不同，但他深信球季尚未结束：「这栋训练中心里没有人认为我改变了，我们在今个赛季仍有可能成就一些特别的事情。」

