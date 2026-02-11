英超｜车路士防线连环灾难级失误　领先两球下被列斯联逼和

车路士换帅后的强劲走势，终于在史丹福桥遭遇重挫。尽管「蓝战士」在比赛大部分时间掌控大局，并一度手握两球领先优势，却在赛事尾段因一系列低级防守失误，最后被列斯联以 2：2 逼和，新帅罗仙尼亚（Liam Rosenior）上任后的英超连胜纪录告终。

主队今仗有一个完美的开局。双方互有攻守之下，车路士凭借祖奥柏度（Joao Pedro）及当家球星高尔彭马（Cole Palmer）分别在上、下半场各建一功，为「车仔」领先2球。然而，局面在第60分钟开始逆转，车路士中场摩西斯卡些度（Moises Caicedo）在禁区内一次鲁莽且不必要的拦截，撞跌了列斯联的积顿保利（Jayden Bogle），主球证随即判罚12码。列斯联前锋尼美查（Lukas Nmecha）冷静主射入网，为客队追成落后1：2。

祖奥柏度为车路士先开纪录。（美联社）

诺亚奥卡科为列斯联扳成平手。（美联社）

高尔彭马再度建功。（美联社）

车路士后防连环失误

随后车路士防线更出现「灾难式」的集体失误。面对列斯联的一次长传进攻，3名后防球员包括小将阿捷岩邦（Josh Acheampong）、马路古斯图（Malo Gusto）及门将罗拔山捷士（Robert Sanchez）在禁区内完全缺乏沟通，3人在处理同一个落点时撞在一起，无人能解围下，结果被埋伏在旁的诺亚奥卡科（Noah Okafor）门前乱军之中「偷鸡」笃入扳平入球。末段车仔狂攻，但仍无法改变失分结果，最终车路士与列斯联以2：2赛和，各得1分。

车路士赛后以12胜8和6负得44分，排在第5位，未能把握第4位的曼联同日失分爬头，续以1分落后「红魔」。列斯联则以7胜9和10负得30分，排在第15位。