沙特职｜C朗拿度罢踢风波告终 传艾纳斯屈服满足多项要求

葡萄牙球星C朗拿度（Cristiano Ronaldo）与沙特球会艾纳斯（Al-Nassr）的罢踢风波，据报已告一段落。根据葡萄牙《球报》报导，艾纳斯已向C朗的多项要求作出让步，这位葡萄牙巨星的「罢工」亦随之结束。

宾施马转会成导火线

现年40岁的C朗，尽管领著高达44.8万镑(约480万港元)的天价周薪，但仍连续缺席了球队的两场比赛。据悉，他对球会在冬季转会窗的「零作为」和缺乏雄心感到极度愤怒，尤其在目睹联赛竞争对手、同为沙特公共投资基金（PIF）旗下的希拉尔（Al-Hilal），成功从伊蒂哈德（Al-Ittihad）引进其前皇马队友宾施马（Karim Benzema）后，不满情绪达到顶点。

球会让步平息怒火

报导指，为了平息C朗的怒火，艾纳斯已采取多项措施。首先，球会重新恢复了两位高层的权力，分别是C朗的密友、行政总裁祖斯施美度（Jose Semedo），以及体育总监施蒙古天奴（Simao Coutinho）。据称，这两位高层的权力在一月份曾受到限制，导致球会无法在转会市场上有所动作。其次，C朗亦对球会内部员工的薪金被拖欠问题表示不满，认为待遇不公。为此，艾纳斯已付清所有欠薪，以争取C朗重返球场。

C朗料周六联赛复出

据悉，这位前曼联球星将不会随队出战周中作客土库曼球队阿卡达（Arkadag）的亚协杯赛事，但他预计将在本周六对阵艾法特（Al-Fateh）的沙特联赛中正式复出。自上周五以来，C朗一直在进行单独训练，并接连缺席了联赛对艾利雅德和伊蒂哈德两仗，讽刺的是艾纳斯在这两场比赛中均获胜。

引发C朗不满的导火线是宾施马转投希拉尔，而艾纳斯在冬窗仅引进了一名年轻中场，这让C朗对球会的操作大为不满。不过，沙特职业联赛上周曾向《每日邮报体育版》发声明，暗示C朗的指控并无根据，并强调：「沙特职业联赛的结构基于一个简单原则：每家球会都在相同的规则下独立运作。」