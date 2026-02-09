英超｜艾迪贺维坦言若非合适人选愿让贤 但坚信可领纽卡素扭转劣势



纽卡素近期战绩持续低迷，在周六主场不敌宾福特后，已录得三连败，联赛排名亦滑落至第12位。面对巨大压力，领队艾迪贺维（Eddie Howe）在周一的赛前记者会上坦然面对，强调如果他认为自己不再是带领球队前进的合适人选，他会毫不犹豫地「让贤」，但他同时坚信自己有能力带领球队走出目前的困境。

以球会理益行先

近日外界开始传出要求艾迪贺维下台的声音，这名纽卡素领队周一在记者会上表示，在适当时候愿意退位让贤：「我脑海中毫无疑问（我是合适人选），这就是我坐在这里的原因，如果有任何怀疑，我就不会在这里，因为球会才是最重要的。我永远不会将自己置于球会之上。」他补充道：「如果我不认为自己是带领球队前进的正确人选，不能给予球员他们需要的东西，那么我就会退到一边，让别人来做。」

经常扪心自问

这位48岁的主帅在继上周末赛后坦承对自己感到「愤怒」并需要做得更好后，再次重申了他对自己的高要求，以及对球会的忠诚。他表示，只要他内心深处感觉自己仍然是合适人选，并能为球队带来价值，他的动力和欲望就会一如既往地高涨。贺维又指他经常扪心自问：「我是否是带领球队和球会前进的正确人选？」

赢2场世界便改变

纽卡素将于周二作客挑战热刺，力求结束联赛五场不胜及自去年十二月以来的客场「胜利荒」。在球队饱受伤病及频密赛程困扰之际，艾迪贺维承认，球队目前正处于一个「负面的势头」，但他相信情况可以迅速改变。「势头目前对我们不利，我们必须把它扭转过来，只要赢两场比赛，世界就可以看起来完全不同。」