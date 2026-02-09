英超｜加利佬爆料：曼联已启动新帅遴选程序 卡域克佳绩难改管理层计划

曼联名宿加利尼维利（Gary Neville）近日爆料，指曼联管理层已经正式启动寻找下一任主教练的程序，这意味著看守领队卡域克（Michael Carrick）上任后的出色开局，并未能动摇奥脱福高层的长期规划。

球会已开始考察新帅人选

加利尼维利在其播客节目中透露，他早前曾直接与球会沟通，以了解官方对领队问题的立场。他表示：「几周前我已表明我的立场，我不会每周重复。但我确实直接与球会进行了交谈，因为传媒总是不断追问球会的立场。现在的情况很微妙，因为随著卡域克不断赢球，越来越接近欧联资格，支持他『坐正』的呼声越来越高涨。」

他续说：「我问球会，你们对外公开的官方立场是什么。我必须说，他们的答案相当不错。他们说，他们现在实际上已经开始了寻找新领队的过程，我认为这就对了。」

战绩不影响球会觅帅计划

加利尼维利引述球会的回应，指曼联已开始接触和考察其他潜在的新帅人选，并正在建立数据库及进行分析，以确定谁最适合成为球会的下一任掌舵人。然而，最关键的是，球会向他强调，无论未来几个月的战绩如何，他们都不会被战果或外界压力「推动」而仓促作出任命。他们将会坚持原定计划，等到接近赛季结束时，才会正式作出最终决定。这番话意味著，尽管卡域克表现出色，但他要转为正职的机会，似乎仍充满变数。