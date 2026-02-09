Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

艾比路亚盛赞麦巴比：有力媲美C朗「外星级」成就

足球世界
更新时间：17:08 2026-02-09 HKT
发布时间：17:08 2026-02-09 HKT

皇家马德里教练艾比路亚（Álvaro Arbeloa）对阵中法国射手基利安麦巴比（Kylian Mbappé）赞不绝口，认为他具备媲美球会传奇C朗拿度（Cristiano Ronaldo）「外星级」影响力的潜质。这位法国前锋在周日作客华伦西亚的西甲联赛中，攻入其本赛季第38个入球，协助球队胜2:0。

皇家马德里教练艾比路亚。美联社
皇家马德里教练艾比路亚。美联社

周日于马斯泰拿球场的比赛中，皇马凭借左后卫艾华路卡利拉斯（Álvaro Carreras）在第65分钟的入球先开纪录，麦巴比则在补时阶段锦上添花，为球队锁定胜局。这场胜利让皇马在积分榜上继续以一分之差，紧追榜首的巴塞隆拿。麦巴比今季表现火热，目前已在西甲攻入23球，在欧联亦有13球进帐，在西班牙国王杯则入了两球。

 

尽管自2024年夏天加盟皇马以来，麦巴比已在各项赛事中攻入81球，但距离C朗拿度在皇马9个赛季攻入450球的队史纪录，仍有很长的路要走。然而，主帅艾比路亚对他的潜力充满信心。他在赛后向皇马电视台表示：「我们曾以为再也看不到像C朗拿度那样的球员，但麦巴比正走在这条轨道上。」

 

艾比路亚在赛后记者会上进一步阐述：「可以肯定，麦巴比现在是世界上最好的球员。C朗拿度所做的一切，看起来就像是来自外太空，是不可能被复制的。麦巴比还有很长的路要走，因为C朗在这里效力了很多年，麦巴比具备追随他步伐的质素。你永远不知道未来会怎样，但如果有人能做到，那个人就是麦巴比。」不过，值得一提的是，尽管麦巴比个人数据亮眼，他至今仍未为皇马赢得任何一项主要的锦标。
 

