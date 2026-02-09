Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜前英超球证夏斯利解释 球证普臣给苏保斯拉尔红牌是别无选择

更新时间：16:21 2026-02-09 HKT
曼城周日英超作客2:1击败利物浦的比赛末段，出现了极具争议性的一幕，蓝月的卓杰（Rayan Cherki）在补时阶段的入球被判无效，而利物浦中场苏保斯拉尔（Dominik Szoboszlai）则被红牌罚下。前英超球证夏斯利（Mark Halsey）对此进行了详细解读，认为当值球证普臣（Craig Pawson）的判决完全正确，并无犯错。

当值球证普臣。法新社
整个事件的复杂流程，首先苏保斯拉尔在防守时拉了夏兰特（Erling Haaland），球证普臣当时选择不立即吹停，根据得益条例让曼城继续进攻，观察夏兰特是否仍能控球进攻。之后皮球继续滚向空门，而苏保斯拉尔欲护空门之际，轮到夏兰特回身将前者拉倒，而皮球流入网窝。

利物浦中场苏保斯拉尔则被罚红牌。路透社
夏斯利解释：「VAR球证布禄士（John Brooks）介入并要求普臣重看录影后，普臣别无选择，必须根据球例，处理整个进攻过程中的第一次犯规，也就是苏保斯拉尔对夏兰特的犯规。由于该犯规属于「阻止了对方一个明显的入球机会」，因此，正确的判罚就是取消入球，并向苏保斯拉尔出示红牌。」


对于曼城获得的十二码，夏斯利同样认为判决无可争议。他指出：「利物浦门将艾利臣比加（Alisson）明显撞倒了马菲奥斯纽尼斯（Matheus Nunes），这是一个「绝对的十二码」，利物浦方面没有任何可以投诉的空间。判罚的关键因素在于犯规发生时，皮球是否仍在比赛进行中，答案是肯定的，因此球证必须判罚十二码。」

利物浦门将艾利臣比加。路透社
此外，利物浦方面曾投诉，在比赛0:0时，马克古希（Marc Guehi）在禁区边缘拉倒穆罕默德沙拿（Mo Salah）应被罚红牌。但夏斯利认为，当时有另一名防守球员在旁协防，因此这并不构成「阻止明显入球机会」的红牌条件，球证仅出示黄牌是正确的判决。
 

