英超｜哥迪奥拿向阿仙奴挑机 高调宣告英超争标还未完

曼城领队哥迪奥拿（Pep Guardiola）在球队上演绝地反胜利物浦后，高调宣告英超冠军争夺战远未结束。在周日作客晏菲路的戏剧性一战中，曼城在先落后一球的情况下，末段上演大逆转，反胜2:1全取3分，将与榜首阿仙奴的差距维持在6分。哥迪奥拿认为，这场胜仗证明了他的球队仍有能力卫冕英超。

曼城末段反胜利物浦。法新社

赛后，哥迪奥拿表示：「我们现在能做的，就是紧紧地追在阿仙奴的颈后，守在那里，等待他们犯错，然后抓住机会。这非常困难，晏菲路就是晏菲路，这里的传统、历史和球迷氛围都与别不同，球场感觉总是更小、更紧凑。加上他们拥有的球员，在这里取胜绝非易事。」

阿仙奴击败新特兰。法新社

哥帅坦言，如果今场落败，外界肯定会质疑冠军争夺是否已经完结：「当然，如果输了我们会很失望，但6分总比9分好。考虑到阿仙奴在各方面的强势，这仍然是一个很大的差距，但有6分的差距总比没有好。我说过，英超还有13场比赛，这是一个很长的过程。」

曼城领队哥迪奥拿。法新社

曼城中场大将贝拿度施华（Bernardo Silva）的言论，更凸显了这场胜利的重要性。他直言，全队在赛前都清楚地知道，如果输掉这场比赛，冠军争夺战就「结束了」。贝拿度施华说：「我们觉得必须赢下这场比赛，这让我们更接近目标，希望还在，我们会战斗到最后。我们需要继续做好自己的工作，因为我们在年初时并没有做到这一点。」