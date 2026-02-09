Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

体坛早报｜利物浦23年首主场遭曼市双雄双杀 史洛怒批古希逃过红牌

足球世界
更新时间：07:12 2026-02-09 HKT
发布时间：07:12 2026-02-09 HKT

英超周日大战高潮迭起，曼城作客晏菲路在先失波下，凭贝拿度施华建功及夏兰特于补时93分钟射入12码，以2：1 戏剧性逆转利物浦，继续榜首阿仙奴6分。这亦是红军继2002/03球季后，首次单季联赛主场先后负于曼联及曼城，且比数同样均为1：2。红军主帅史洛赛后对判罚深表不满，怒批曼城后卫古希拉跌单刀的沙拿理应领红；夏兰特赛后则风趣表示，比起苏保斯拉尔因犯规领红导致队友卓基远射入球被取消，他「宁愿球证算入球，别给红牌」。西甲方面，皇家马德里以2：0轻取华伦西亚，继续逼近巴塞隆拿。

英超｜夏兰特补时入12码绝杀利物浦 曼城戏剧性反胜保争标机会

英超｜哥迪奥拿：要让阿仙奴感到压力 夏兰特宁要入球不要对手被逐

英超｜利物浦23年来首次同季主场连败曼市双雄 史洛不满关键判罚：古希应被逐

西甲｜麦巴比补时建功 皇家马德里2：0擒华伦西亚逼近榜首

英超｜沙亚一箭定江山 水晶宫赢白礼顿终结9场不胜颓势

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
前TVB性感女星贴身裙「半除」效果震撼视觉 疑泄失婚后感情观：是我错了
前TVB性感女星贴身裙「半除」效果震撼视觉 疑泄失婚后感情观：是我错了
影视圈
10小时前
港铁站隐藏免费列印服务！影印/冲印照片都得 做齐3步指定车站免费用
港铁站隐藏免费列印服务！影印/冲印照片都得 做齐3步指定车站免费用
生活百科
2026-02-07 14:30 HKT
中年好声音4｜「白羊君」攞5灯热爆舞台  两特点泄真身为TVB老臣子？入行前曾做巴士司机
中年好声音4｜「白羊君」攞5灯热爆舞台  两特点泄真身为TVB老臣子？入行前曾做巴士司机
影视圈
9小时前
WhatsApp收贺年贴图银行户口随时被清空？专家教3招自保+提防1类档案
01:09
WhatsApp收贺年贴图银行户口随时被清空？专家教3招自保+提防1类档案
生活百科
2026-02-07 12:00 HKT
天气｜过年暖笠笠 天文台料年廿八最高25°C 即睇年初一天气（附九天天气预报）
00:47
天气｜过年暖笠笠 天文台料年廿八最高25°C 即睇年初一天气（附九天天气预报）
社会
19小时前
北海道或现400年一遇巨大地震　学者：能量累积已达成熟阶段
北海道或现400年一遇巨大地震　学者：能量累积已达成熟阶段
即时国际
16小时前
徐子淇上海贵气现身颜值惊人 上围澎湃升级极度吸睛 偕老公出席晚宴尽展豪门气派
徐子淇上海贵气现身颜值惊人 上围澎湃升级极度吸睛 偕老公出席晚宴尽展豪门气派
影视圈
15小时前
前TVB移民女星曝光加拿大医院天价帐单！母亲住院5日索价XX万：我哋都吓亲，点样畀啊
前TVB移民女星曝光加拿大医院天价帐单！母亲住院5日索价XX万：我哋都吓亲，点样畀啊
影视圈
2026-02-07 21:00 HKT
港铁大妈自制关爱座？ 豪华靓凳奇迹与车厢融为一体 网民羡慕：唔使同人争位｜Juicy叮
港铁大妈自制关爱座？ 豪华靓凳奇迹与车厢融为一体 网民羡慕：唔使同人争位｜Juicy叮
时事热话
2026-02-07 10:59 HKT
连锁超市快闪贺年优惠全单85折！只限2天 满额送米+$30现金券
连锁超市快闪贺年优惠全单85折！只限2天 满额送米+$30现金券
时尚购物
2026-02-07 14:15 HKT