体坛早报｜利物浦23年首主场遭曼市双雄双杀 史洛怒批古希逃过红牌

英超周日大战高潮迭起，曼城作客晏菲路在先失波下，凭贝拿度施华建功及夏兰特于补时93分钟射入12码，以2：1 戏剧性逆转利物浦，继续榜首阿仙奴6分。这亦是红军继2002/03球季后，首次单季联赛主场先后负于曼联及曼城，且比数同样均为1：2。红军主帅史洛赛后对判罚深表不满，怒批曼城后卫古希拉跌单刀的沙拿理应领红；夏兰特赛后则风趣表示，比起苏保斯拉尔因犯规领红导致队友卓基远射入球被取消，他「宁愿球证算入球，别给红牌」。西甲方面，皇家马德里以2：0轻取华伦西亚，继续逼近巴塞隆拿。

