西甲｜麦巴比补时建功 皇家马德里2：0擒华伦西亚逼近榜首

皇家马德里于周日西甲联赛中，凭借小将艾华路卡利拉斯（Alvaro Carreras）打破僵局，加上麦巴比（Kylian Mbappe）在补时阶段攻入个人今季第38球，主场以2：0击败华伦西亚，取得联赛7连胜。赛后，皇马继续以1分之差紧咬周六取胜的巴塞隆拿。

麦巴比替皇马奠定胜局。（美联社）

艾达古拿今场表现抢眼。（美联社）

艾华路卡利拉斯先开纪录。（美联社）

云尼斯奥斯、比宁咸缺阵

皇马今仗有云利斯奥祖利亚（Vinicius Junior）因累积黄牌停赛，以及祖迪比宁咸（Jude Bellingham）因伤缺阵，进攻重任落在麦巴比与土耳其小将艾达古拿（Arda Guler）身上。虽然上半场控球占优，但华伦西亚门将迪米查夫斯基（Dimitrievski）表现神勇，接连化解麦巴比及大卫占美尼斯（David Jimenez）的劲射。战至65分钟，皇马打破僵局，卡利拉斯连过两名后卫后起右脚射入，为皇马领先1：0。

华伦西亚深陷护级漩涡

华伦西亚落后下曾有扳平机会，前锋丹祖马（Arnaut Danjuma）的射门中柱弹出。补时阶段，麦巴比接应传中撞射入网，为皇马锁定2：0胜局。皇马领队艾比路亚（Alvaro Arbeloa）赛后赞扬球队在伤兵问题下仍能保持稳定。反观华伦西亚在落败后仍排名第17位，仅领先降班区1分且多踢一场，护级形势岌岌可危。