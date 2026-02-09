Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜哥迪奥拿：要让阿仙奴感到压力 夏兰特宁要入球不要对手被逐

足球世界
更新时间：05:47 2026-02-09 HKT
发布时间：05:47 2026-02-09 HKT

曼城在晏菲路上演逆转胜，以2：1反胜利物浦，令联赛争标形势再添紧张气氛。领队哥迪奥拿赛后难掩激动，对球员在落后下展现的性格表示自豪；而射入绝杀球的夏兰特（Erling Haaland）则在赛后表现幽默，甚至为被逐的对手「求情」。

哥帅：尚有13场联赛 必须向榜首施压

哥迪奥拿接受访问时表示，虽然曼城目前仍落后榜首阿仙奴6分，但在剩下的13场联赛中，任何事情都有可能发生。他直言：「改善一点点并不足以与阿仙奴竞争，我们还有提升空间。接下来所有球队，尤其是护级球队，都会拼死一战，这会让争标形势更加复杂。我们唯一能做的，就是咬紧阿仙奴不放，一旦他们犯错，我们就必须把握机会。」

哥迪奥拿对争标未言放弃。（美联社）
哥迪奥拿对争标未言放弃。（美联社）
夏兰特的12码助曼城反胜利物浦。（美联社）
夏兰特的12码助曼城反胜利物浦。（美联社）
曼城现时落后榜首阿仙奴6分。（美联社）
曼城现时落后榜首阿仙奴6分。（美联社）

对于利物浦中场苏保斯拉尔（Dominik Szoboszlai）的罚球破网，哥帅亦给予高度评价，称之为对阵阿仙奴进球的「复制并贴上」（Copy and Paste）。他同时指出，曼城目前仍未处于巅峰状态，但随著伤兵在下个月陆续回归，他有信心球队表现能更稳定。

夏兰特：比起红牌，我宁愿球证判入球

比赛尾段出现一段争议插曲：苏保斯拉尔因侵犯夏兰特被逐，导致卓基（Rayan Cherki）随后的远射入球被判无效。主射12码建功的夏兰特赛后开玩笑地说：「虽然球证必须遵守规则，但我真的替他感到难过。其实直接算进球就好，别给红牌，简单直接。如果卓基当时愿意传球给我入球，或许就不会搞成这样了！」夏兰特当时一度以为苏保斯拉尔要停赛3场，但事实上，该名利物浦中场因阻止明显入球机会，仅会被罚停赛一场。

曼城目前全取3分后，继续落后阿仙奴6分。哥迪奥拿强调4月中次循环主场对决阿仙奴将是重中之重，曼城必须在这场「6分波」取胜，才有机会夺回争标主导权。

