英超｜夏兰特补时入12码绝杀利物浦 曼城戏剧性反胜保争标机会

英超周日重头戏，曼城作客晏菲路球场硬撼利物浦，在先失一球的情况下，凭夏兰特（Erling Haaland）在补时阶段射入关键12码，以2：1戏剧性逆转利物浦。曼城全取3分后，继续落后榜首阿仙奴6分，令本季联赛冠军争夺战再次进入白热化阶段。

苏保斯拉尔罚球建功

上半场两军互有攻守但未有纪录，战至下半场 74 分钟，利物浦中场苏保斯拉尔（Dominik Szoboszlai）处理主射罚球，直射死角破网，为红军打破僵局。落后的曼城随即反扑，84 分钟贝拿度施华（Bernardo Silva）接应传送建功追成 1：1 平手。

苏保斯拉尔射入靓罚球。（美联社）

哥迪奥拿相当兴奋。（美联社）

夏兰特为曼城奠定胜局。（美联社）

贝拿度施华替曼城扳成平手。（美联社）

艾利臣犯规送礼 夏兰特入12码反胜

比赛在补时阶段进入高潮，曼城右闸马菲奥斯纽尼斯（Matheus Nunes）在禁区内被利物浦门将艾利臣（Alisson）绊倒，球证判罚12码。夏兰特顶住压力主射破网，射入个人今季第21个联赛入球，助曼城反超前2：1。补时最后1分钟，利物浦倾巢而出争取扳平，麦艾里士打（Alexis Mac Allister）的近门施射被曼城门将当拿隆马（Gianluigi Donnarumma）神勇化解。

VAR吹走曼城入球 苏保斯拉尔领红

比赛尾段更出现罕见一幕。利物浦门将艾利臣上前参与助攻，曼城的卓基（Rayan Cherki）乘反击于己方半场远射空门入网。然而，VAR介入后裁定入球无效，原因是苏保斯拉尔在皮球入网前先对夏兰特犯规，最终入球取消，苏保斯拉尔被红牌驱逐出场，曼城获判罚球。

虽然入球被取消，但无碍曼城维持2：1战果至完场。这亦是曼城自 2021 年以来首次在晏菲路赢波，更是自2003年以来，首度在有现场球迷观战的情况下于此球场取胜。曼城以15胜5和5负得50分，续居次席，落后榜首的阿仙奴6分。利物浦则以11胜6和8负得39分，排在第6位，落后第4的曼联5分。