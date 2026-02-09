英超｜夏兰特补时入12码绝杀利物浦 曼城戏剧性反胜保争标机会
更新时间：04:40 2026-02-09 HKT
发布时间：04:40 2026-02-09 HKT
发布时间：04:40 2026-02-09 HKT
英超周日重头戏，曼城作客晏菲路球场硬撼利物浦，在先失一球的情况下，凭夏兰特（Erling Haaland）在补时阶段射入关键12码，以2：1戏剧性逆转利物浦。曼城全取3分后，继续落后榜首阿仙奴6分，令本季联赛冠军争夺战再次进入白热化阶段。
苏保斯拉尔罚球建功
上半场两军互有攻守但未有纪录，战至下半场 74 分钟，利物浦中场苏保斯拉尔（Dominik Szoboszlai）处理主射罚球，直射死角破网，为红军打破僵局。落后的曼城随即反扑，84 分钟贝拿度施华（Bernardo Silva）接应传送建功追成 1：1 平手。
艾利臣犯规送礼 夏兰特入12码反胜
比赛在补时阶段进入高潮，曼城右闸马菲奥斯纽尼斯（Matheus Nunes）在禁区内被利物浦门将艾利臣（Alisson）绊倒，球证判罚12码。夏兰特顶住压力主射破网，射入个人今季第21个联赛入球，助曼城反超前2：1。补时最后1分钟，利物浦倾巢而出争取扳平，麦艾里士打（Alexis Mac Allister）的近门施射被曼城门将当拿隆马（Gianluigi Donnarumma）神勇化解。
VAR吹走曼城入球 苏保斯拉尔领红
比赛尾段更出现罕见一幕。利物浦门将艾利臣上前参与助攻，曼城的卓基（Rayan Cherki）乘反击于己方半场远射空门入网。然而，VAR介入后裁定入球无效，原因是苏保斯拉尔在皮球入网前先对夏兰特犯规，最终入球取消，苏保斯拉尔被红牌驱逐出场，曼城获判罚球。
虽然入球被取消，但无碍曼城维持2：1战果至完场。这亦是曼城自 2021 年以来首次在晏菲路赢波，更是自2003年以来，首度在有现场球迷观战的情况下于此球场取胜。曼城以15胜5和5负得50分，续居次席，落后榜首的阿仙奴6分。利物浦则以11胜6和8负得39分，排在第6位，落后第4的曼联5分。
最Hit
港铁站隐藏免费列印服务！影印/冲印照片都得 做齐3步指定车站免费用
2026-02-07 14:30 HKT
WhatsApp收贺年贴图银行户口随时被清空？专家教3招自保+提防1类档案
2026-02-07 12:00 HKT
前TVB移民女星曝光加拿大医院天价帐单！母亲住院5日索价XX万：我哋都吓亲，点样畀啊
2026-02-07 21:00 HKT
连锁超市快闪贺年优惠全单85折！只限2天 满额送米+$30现金券
2026-02-07 14:15 HKT