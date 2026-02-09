Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜沙亚一箭定江山 水晶宫赢白礼顿终结9场不胜颓势

足球世界
更新时间：04:29 2026-02-09 HKT
发布时间：04:29 2026-02-09 HKT

英超周日头场，两支近况同样低迷的宿敌正面交锋。水晶宫作客挑战白礼顿，最终凭借塞内加尔翼锋伊斯美拿沙亚（Ismaila Sarr）在下半场把握住全场唯一的中目标射门，以1：0险胜对手，终结了球队此前在联赛连续9场不胜黑暗期。

半场两军合共1次中目标埋门

由于两队近期状况低迷，球员在场上的信心明显不足。上半场比赛节奏沉闷且缺乏创意，两队多在中场混战。白礼顿虽然控球率略高，但最具威胁的攻势仅是后卫迪古柏（Maxim de Cuyper）在禁区边缘的一记乏力远射，被门将轻松没收。这亦是上半场两军唯一一记射中龙门的攻势。

三笘薰今场表现一般。（美联社）
水晶宫终结9场不胜颓势。（美联社）
伊斯美拿沙亚为水晶宫一箭定江山。（法新社）
易边后，水晶宫领队加斯拿（Oliver Glasner）变阵，换入前锋古辛（Evann Guessand）试图加强反击速度，此举随即收到成效。61分钟，水晶宫一次快速反击，古辛接应长传后妙传禁区内的沙亚，后者在面对对方门将华布根（Bart Verbruggen）出迎时表现得极为冷静，轻巧地将皮球挑过对方头顶入网。这球不仅是沙亚本季各项赛事的第10个入球，更是水晶宫全场比赛第一次、也是唯一命中目标的射门。

白礼顿联赛逾一个月未尝一胜

落后的「海鸥军团」随后展开疯狂反扑，队长李维士邓克（Lewis Dunk）多次利用其身高优势，在接应柏斯高哥斯（Pascal Gross）的角球及罚球时头槌攻门，但不是高出便是偏离目标。此外，18岁小将高斯杜拉斯（Charalampos Kostoulas）曾有1次近门起脚的机会，但被表现稳健的水晶宫门将甸轩达臣（Dean Henderson）化解。

 

最终，白礼顿未能平反败局。自从1月3日击败榜尾的般尼以来，白礼顿在联赛已连续一个月未尝胜果，以7胜10和8负得31分排在第14位。水晶宫则在赢得这场关键战后，暂时脱离降班威胁，并反压白礼顿，以8胜8和9负得32分排在第13位。

