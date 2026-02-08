高级组银牌｜标准流浪3:1挫东方 大年初二硬撼大埔争夺冠军

高级组银牌周日准决赛，由东方在旺角大球场对上标准流浪，流浪凭着伊巴谦和高迪斯上半场先后建功，下半场尾段再有刘智乐再建一功助流浪最终以3:1击败东方，晋身决赛同大埔争冠。

流浪3:1挫东方 决赛同大埔争夺冠军

双方入局都较慢，东方在14分钟先有机会，有洛迪古斯破门但经VAR覆核后指越位在先入球无效，之后17分钟再有马高斯禁区顶操刀罚球可惜高出，但随后流浪突然加快速率，26分钟有哥迪斯罚球开入禁区，伊巴谦接应顶入先开记录，4分钟后哥迪斯接应伊巴谦传中再破网，东方半场完前有大久保优操刀12码追成1:2返回更衣室。

易边后东方加强攻势，但始终无法攻破流浪大门，78分钟更出现致命失误，刘智乐把握丹尼尔顶球失误将皮球拦截，一气呵成起脚劲射打成3:1，东方随后展现强烈反扑，88分钟东方有余在言在禁区内接应梁冠聪传球，但可惜再食「诈糊」，随后虽有东方虽亦有多次攻门，但都被流浪成功守住，最终以3:1挫东方闯入决赛18号斗大埔。

记者/摄影：魏国谦