英超｜汤马士法兰成英超「Big 6」最差领队 热刺主帅数据垫底

热刺周六英超作客净吞曼联两蛋后，主帅汤马士法兰（Thomas Frank）再添不名誉纪录，他压倒前曼联主帅鲁宾艾摩廉（Ruben Amorim），成为英超史上「Big 6」球队（车路士、阿仙奴、曼联、曼城、热刺、利物浦）中表现最差的领队。

曼联前任领队艾摩廉。法新社

热刺主帅汤马士法兰。美联社

法兰得分和胜率同属史上最差



这项令人尴尬的统计是根据所有执教超过10场英超的正规领队进行的，结果显示汤马士法兰执教热刺英超场均积分为1.16分，胜率仅为28%，两项同样是英超史上「Big 6」球队赛的领队中最差。而曼联前任领队艾摩廉的场均1.23分和率23%，紧随法兰之后排第二差。

两任热刺领队齐上榜



而上季领军热刺以第17名完成球季的前领队普斯迪高古（Ange Postecoglou），成绩亦比汤马士法兰好，76场英超取得1.37的场均积分，胜率为40%，位居史上第五差。至于前利物浦领队鹤臣（Roy Hodgson）执教红军20场，场均积分亦有1.25分，胜率为35%，排史上第三差。

热刺前领队普斯迪高古。法新社

汤马士法兰帅位危危乎



而热刺周六败给曼联后，今季25场英超7胜8和10负只得29分，稳居联赛下半区，距离尾三的韦斯咸仅有6分之遥，随时可能被卷入韦斯咸、般尼和狼队的降班漩涡中。加上球队已经连续7场比赛未能取胜，近10场比赛只赢1场，近16场比赛只赢两场，汤马士法兰的帅位已岌岌可危。

热刺主帅汤马士法兰。新华社

英超史上最差BIG6领队



排名 领队(执教球队) 场均得分

1 汤马士法兰(热刺) 1.16分

2 鲁宾艾摩廉(曼联) 1.23分

3 鹤臣(利物浦) 1.25分

4 朴达(车路士) 1.27分

5 普斯迪高古(热刺) 1.37分

注：只计执教10场或以上的正规领队

