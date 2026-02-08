Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜汤马士法兰成英超「Big 6」最差领队 热刺主帅数据垫底

足球世界
更新时间：16:16 2026-02-08 HKT
发布时间：16:16 2026-02-08 HKT

热刺周六英超作客净吞曼联两蛋后，主帅汤马士法兰（Thomas Frank）再添不名誉纪录，他压倒前曼联主帅鲁宾艾摩廉（Ruben Amorim），成为英超史上「Big 6」球队（车路士、阿仙奴、曼联、曼城、热刺、利物浦）中表现最差的领队。

曼联前任领队艾摩廉。法新社
热刺主帅汤马士法兰。美联社
法兰得分和胜率同属史上最差


这项令人尴尬的统计是根据所有执教超过10场英超的正规领队进行的，结果显示汤马士法兰执教热刺英超场均积分为1.16分，胜率仅为28%，两项同样是英超史上「Big 6」球队赛的领队中最差。而曼联前任领队艾摩廉的场均1.23分和率23%，紧随法兰之后排第二差。

曼联前任领队艾摩廉。法新社
两任热刺领队齐上榜


而上季领军热刺以第17名完成球季的前领队普斯迪高古（Ange Postecoglou），成绩亦比汤马士法兰好，76场英超取得1.37的场均积分，胜率为40%，位居史上第五差。至于前利物浦领队鹤臣（Roy Hodgson）执教红军20场，场均积分亦有1.25分，胜率为35%，排史上第三差。

热刺前领队普斯迪高古。法新社
汤马士法兰帅位危危乎


而热刺周六败给曼联后，今季25场英超7胜8和10负只得29分，稳居联赛下半区，距离尾三的韦斯咸仅有6分之遥，随时可能被卷入韦斯咸、般尼和狼队的降班漩涡中。加上球队已经连续7场比赛未能取胜，近10场比赛只赢1场，近16场比赛只赢两场，汤马士法兰的帅位已岌岌可危。

热刺主帅汤马士法兰。新华社
英超史上最差BIG6领队


排名    领队(执教球队)    场均得分
1    汤马士法兰(热刺)    1.16分
2    鲁宾艾摩廉(曼联)    1.23分
3    鹤臣(利物浦)    1.25分
4    朴达(车路士)    1.27分
5    普斯迪高古(热刺)    1.37分
注：只计执教10场或以上的正规领队
 

