Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜纽卡素再遭逆转 领队艾迪贺维坦承执教不力：责任全在我

足球世界
更新时间：14:48 2026-02-08 HKT
发布时间：14:48 2026-02-08 HKT

纽卡素周六英超作客宾福特在先开纪录的大好形势下，最终以2:3惨遭逆转，今季从领先位置失掉的分数已高达19分，冠绝全联盟。赛后，领队艾迪贺维（Eddie Howe）坦然接受了主场球迷的嘘声，并首次承认自己作为主教练必须做得更好，将责任完全揽上身。

纽卡素周六英超作客宾福特2:3遭逆转。法新社
纽卡素周六英超作客宾福特2:3遭逆转。法新社

理解和接受球迷嘘声


艾迪贺维赛后表示理解和接受球迷的嘘声，坦言：「听到嘘声很难受，但我不怪球迷表达他们的情绪。某程度上，这是我们自己造成的。我们近期的表现未如理想，防守不力并受到了惩罚。球迷只是对我们所呈现的表现作出反应。」

领队艾迪贺维坦承执教不力。法新社
领队艾迪贺维坦承执教不力。法新社

贺维承认做得不够好


这位纽卡素主帅对自己提出了严厉的批评：「对我来说，这是一个残酷的现实。我必须认真思考，不是关于我的努力，而是我必须要工作得更好，做得更多。我一直说，我给自己的压力是极端的，因为我对自己的工作和对球员的要求都设定了很高的标准。显然，我目前的工作做得不够好。」
他续说：「我对自己感到恼怒、愤怒，我责备自己，将全部责任扛在肩上。你在球场上看到的一切，我都要负全责，并且我必须找出解决方案。这是我该做的事。」
同时，艾迪贺维亦要求球员们自我反省：「我必须要求球员们对自己诚实，看看自己的最佳水平，然后评判他们当下的表现。我认为没有太多人可以说自己正处于最佳状态。这也意味著我们有改进的空间。」

纽卡素周六英超作客宾福特2:3遭逆转。法新社
纽卡素周六英超作客宾福特2:3遭逆转。法新社

入球后表现反而更差


对于球队屡次在入球后短时间内失球的「怪病」，艾迪贺维亦感到费解：「入球本应为球队注入信心，但对我们来说，效果却恰恰相反，这在本赛季发生太多次了。我们因入球而变得更糟，我无法理解。这是一个非常、非常难解决的问题，因为我认为这完全是心理层面的问题。」
他总结道：「无可否认我们正处于一个负面的势头中，这是信心问题，是心态问题，我不认为是能力问题。加上伤病问题，我们的心理受到了一些损害。所以，我们必须审视自己，展现出真正的品格和力量，因为这是让球员发挥出最佳水平的唯一途径。」

纽卡素周六英超作客宾福特2:3遭逆转。路透社
纽卡素周六英超作客宾福特2:3遭逆转。路透社

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
港铁站隐藏免费列印服务！影印/冲印照片都得 做齐3步指定车站免费用
港铁站隐藏免费列印服务！影印/冲印照片都得 做齐3步指定车站免费用
生活百科
2026-02-07 14:30 HKT
WhatsApp收贺年贴图银行户口随时被清空？专家教3招自保+提防1类档案
01:09
WhatsApp收贺年贴图银行户口随时被清空？专家教3招自保+提防1类档案
生活百科
2026-02-07 12:00 HKT
连锁超市快闪贺年优惠全单85折！只限2天 满额送米+$30现金券
连锁超市快闪贺年优惠全单85折！只限2天 满额送米+$30现金券
时尚购物
2026-02-07 14:15 HKT
校长分享AI教学实战转型心得 政府方向清晰 各校宜按情况灵活推行
教育资讯
2026-02-05 08:00 HKT
陈凯琳盛传家族富裕竟有成员住公屋？出动92岁外婆帮手吸金 三代同堂「基因」再掀讨论
陈凯琳盛传家族富裕竟有成员住公屋？出动92岁外婆帮手吸金 三代同堂「基因」再掀讨论
影视圈
6小时前
「周星驰爱将」北上办年货 拥2亿身家仍专攻平价水果 食2元一斤车厘茄
「周星驰爱将」北上办年货 拥2亿身家仍专攻平价水果 食2元一斤车厘茄
影视圈
16小时前
天气｜过年暖笠笠 天文台料年廿八最高25°C 即睇年初一天气（附九天天气预报）
00:47
天气｜过年暖笠笠 天文台料年廿八最高25°C 即睇年初一天气（附九天天气预报）
社会
2小时前
辣妹变身巨婴坐男子大髀 巴士上层叠罗汉式共享座位 网民闹爆：唔知丑｜Juicy叮
辣妹变身巨婴坐男子大髀 巴士上层叠罗汉式共享座位 网民闹爆：唔知丑｜Juicy叮
时事热话
4小时前
前TVB移民女星曝光加拿大医院天价帐单！母亲住院5日索价XX万：我哋都吓亲，点样畀啊
前TVB移民女星曝光加拿大医院天价帐单！母亲住院5日索价XX万：我哋都吓亲，点样畀啊
影视圈
18小时前
连锁酒楼两餸饭部大特价！指定时间净餸$50两盒 网民激赞大盒抵食：住𠮶头一定唔煮
连锁酒楼两餸饭部大特价！指定时间净餸$50两盒 网民激赞大盒抵食：住𠮶头一定唔煮
饮食
2026-02-06 18:26 HKT