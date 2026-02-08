英超｜曼联中场由弱变强 夏格维斯赞卡域克扭转乾坤

曼联名宿夏格维斯（Owen Hargreaves）盛赞看守领队卡域克（Michael Carrick）上任后，不仅解决了球队积弱已久的中场问题，更将其转化为球队的优势。队长兼中场核心般奴费南迪斯（Bruno Fernandes）表现更大跃进，累积参与入球达200大关里程碑。

曼联领队卡域克。法新社

中场由弱点变成优点



周六曼联击败十人应战的热刺，在卡域克的带领下取得四连胜。曾在红魔效力的夏格维斯指出，与前任领队艾摩廉（Ruben Amorim）执教时期相比，曼联的中场线已脱胎换骨，夏格维解释：「我们之前说过，在艾摩廉麾下，中场是个弱点，但现在这个三人中场组合真的很出色。般奴踢法冒险，但球队能从中受益。在他身后的明奈（Kobbie Mainoo）再次踢出精彩一仗，还有卡斯米路（Casemiro），在我看来，他们三人可能是今场最好的三位球员。我认为他们作为一个中场三人组，现在看起来强大得多。」

周六曼联击败十人应战的热刺。路透社

般奴参与入球达200大关

曼联队长般奴费南迪斯。美联社

而队长般奴费南迪斯在卡域克麾下自由度增加，进攻表现亦告大跃进，连同今仗的入球累积为红魔贡献104球和96次助攻，参与入球达到200大关。夏格维斯再点名称般奴：「显然，般奴是阵中最好的球员。老实说，职业生涯参与200个入球，这太荒谬了，简直是打机（Playstation）的数据。」



成功有赖稳定阵容



现年44岁的卡域克临危受命，接掌红魔至本赛季结束，至今战绩彪炳，已带领球队在联赛中连续击败曼城、阿仙奴、富咸和热刺。这位前米杜士堡主帅在排兵布阵上的稳定性，与前任艾摩廉形成鲜明对比。在击败热刺的比赛中，卡域克排出了与上一场完全一样的正选十一人；此前击败阿仙奴的阵容，亦是复制了前一周战胜曼城的组合。这意味著他在执教的短短四场比赛中，已两次排出不变的阵容。他任内唯一一次换正选，仅是用马菲奥斯根夏（Matheus Cunha）代替受伤的杜古（Patrick Dorgu）。

相比之下，前任主帅艾摩廉在执教的47场英超比赛中，仅有一次连续两场使用相同的正选阵容。