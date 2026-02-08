英超｜阿仙奴榜首优势增至9分 阿迪达却指毫无意义

阿仙奴于周六的英超联赛中，主场以3:0轻松击败新特兰，于榜首领先今晚才有比赛的曼城9分，争冠形势大好。然而，兵工厂领队阿迪达（Mikel Arteta）赛后却指9分不算甚么，强调现阶段的积分差距「毫无意义」。

阿仙奴于周六的英超联赛中，主场以3:0轻松击败新特兰。法新社

03-04赛后以来同期最大分差优势



此战过后，阿仙奴于榜首领先9分，是他们最后一次夺得联赛冠军的2003-04赛季以来，在同期所享有的最大分差优势。卫冕冠军曼城必须在周日作客利物浦的硬仗中作出回应，而他们在过去22次联赛作客晏菲路仅取得一场胜利。



领先9分毫无意义



尽管形势大好，但阿迪达在被问及9分优势的意义时，冷静地回应道：「毫无意义。我们仍需要赢得很多比赛才能实现我们的目标，所以不要专注于此。我们完成了自己的工作，现在需要评估、改进，并为周四对阵宾福特的比赛做好准备。」

阿迪达称盛约基利斯

今场梅开二度的约基利斯。法新社

今场梅开二度的约基利斯（Viktor Gyökeres） ，已将其赛季总入球数提升至13球，并且在最近8场比赛中攻入6球，一扫季初加盟后的颓风。阿迪达亦大赞约基利斯：「他正是我们所期望的那种性格。当你穿上这件球衣，就意味著巨大的责任和期望。在他的兵工厂生涯中，总会有顺境和逆境。但我喜欢他的性格，他对待每一天的方式，以及他极度专注于当下的事实。他有著帮助球队的真诚意愿。对我来说，真正与众不同的是他每天在训练中所展现出的一致性。」



