西甲｜巴塞隆拿3：0马略卡 暂时4分领先皇家马德里

足球世界
更新时间：07:17 2026-02-08 HKT
发布时间：07:17 2026-02-08 HKT

巴塞隆拿今晨于西甲主场迎战马略卡，以3：0击败对手。巴塞暂时在榜首以4分领先次席的皇家马德里；皇马将于今晚深夜作客华伦西亚。

巴塞初段受压 加西亚力保不失

巴塞开赛初段受压，多得门将祖安加西亚左飞右扑力保不失。巴塞更于29分钟打开纪录，拉舒福特左路推大位起右脚，被马略卡守将头槌顶出，但皮球弹中丹尼尔奥莫后，落在罗拔利云度夫斯基的脚下，他冷静地转身起脚破网。巴塞半场凭这个入球，以1：0领先马略卡返更衣室。

耶马上半场近门失机，但下半场远射得手。美联社
拉舒福特一次远射，间接造成入球。美联社
利云度夫斯基为巴塞打开纪录。美联社
下半场61分钟，奥莫再献助攻，他横传予禁区外的拉明耶马，后者推横后起脚射近柱入网，为巴塞改写比数。马略卡于79分钟有黄金机会，但安东尼奥山齐士单刀起脚，被加西亚横身扑出。客军于83分钟再失1球，巴塞18岁小将马克贝纳为球队锁定3：0的胜局。

巴塞全取3分，赛后以19胜1和3负得58分续排榜首，领先次席的皇马4分但踢多场。马略卡则以6胜6和11负得24分，暂时排在第15位。

