英超｜车路士作客轻取狼队 彭马3次上半场戴帽创历史

足球世界
更新时间：06:38 2026-02-08 HKT
发布时间：06:38 2026-02-08 HKT

车路士今晨作客出征榜尾的狼队，凭高尔彭马半场连中三元，以3：1轻取对手。彭马成为英超史上，首个3次造出上半场「戴帽」的球员。

其中两球来自12码

彭马3个入球，其中两球来自12码。先是13分钟，祖奥柏度于狼队禁区内被踢跌，球证直指12码点；彭马操刀射门将的左下角，狼队门将荷兰沙亚捉错路扑向另一边，车路士领先1：0。33分钟，柏度再次博得12码，今场他被敌将推跌；这次再由彭马操刀，今次他射另一边，沙亚再次捉错路。

彭马上半场连入3球。美联社
彭马3次上半场载帽，英超首人。美联社
车路士作客轻取狼队。美联社
艾洛高达尼为狼队破蛋

领先两球的车路士，5分钟后增添纪录，彭马今次在运动战中取得「士哥」，他接应古古列拿的左路传中，第一时间撞射入网。「蓝战士」半场遥遥领先3：0。狼队则只能于下半场54分钟一次角球攻势破蛋；左路角球由前柱的阿当岩士唐头槌跣后，小禁区内的艾洛高达尼一控转身一射，射破罗拔山齐士的十指关。车路士最终仍以3：1击败狼队，赛后以12胜7和6负得43分排第5位，落后第4位的曼联1分。狼队则以1胜5和19负得8分，续排包尾。

彭马3次上半场戴帽 英超首人

彭马成为英超史上，首个3次于上半场连中三元的球员；彭马今场于61分钟退下火线。车路士主帅罗仙尼亚赛后盛赞爱将世界级：「拥有像彭马这样的球员，就会很庆幸他是12码刽子手，他实在太出色了。我认为他取得入球，是因为球队展现了精彩的整体发挥，为他创造了这些机会。但正因为他是世界级球员，所以他能把握到。」罗帅又回应了关于他过度限制彭马上阵时间的批评：「人们会质疑我的安排，但我们在不足1个月内踢了9场比赛。在球季余下的时间，高尔将会是己队的核心成员。」

