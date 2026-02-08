Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜约基利斯梅开二度 阿仙奴轻取新特兰 维拉再失分

足球世界
更新时间：05:56 2026-02-08 HKT
发布时间：05:56 2026-02-08 HKT

阿仙奴今晨于英超以3：0击败新特兰，比次席曼城踢多场下，暂时在榜首领先9分。争标对手之一的阿士东维拉，同日作客和波失分。这令阿仙奴的夺标希望又再提高。

苏比文迪开纪录

阿仙奴于上半场30分钟有一次极近磅的埋门，迪格兰赖斯于K角位附近劲射仅仅斜出。42分钟，到苏比文迪于相同位置起脚，就为阿仙奴打开纪录；他起脚地波、擦近柱内柱入。阿仙奴凭这个入球以1：0领先完半场。

阿仙奴3：0新特兰。美联社
阿仙奴3：0新特兰。美联社
阿仙奴暂时领先9分。美联社
阿仙奴暂时领先9分。美联社
约基利斯梅开二度。美联社
约基利斯梅开二度。美联社

「兵工厂」下半场是约基利斯的表演时间。66分钟，阿仙奴前场紧逼得手，最终夏维斯横传予约基利斯，后者射破新特兰门将罗夫斯的十指关。93分钟，阿仙奴一次反击，加比尔马天尼利一路引球，但面对门将并不贪功，横传予无人看管的约基利斯，后者完成梅开二度。最终阿仙奴以3：0击败新特兰。

维拉仅领先第四曼联3分

阿仙奴赛后以17胜5和3负得56分续排榜首，领先次席、踢少场的曼城9分；曼城将于今晚作客大战利物浦。第3位的维拉则连续两场失分，他们续上一轮以0：1不敌宾福特后，今晨又作客以1：1赛和般尼茅夫。维拉与阿仙奴同样是25战，但以9分落后「枪手」。他们追逐冠军受挫之余，还要顾忌后上的曼联；「红魔」击败热刺取得4连胜后，仅落后维拉3分。

维拉1：1赛和般尼茅夫，连续两场失分。美联社
维拉1：1赛和般尼茅夫，连续两场失分。美联社

