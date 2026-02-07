英超｜东拿利经理人暗示 纽卡素若无缘欧联或离队

纽卡素中场核心、意大利国脚辛度东拿利（Sandro Tonali）的未来再生变数。其经理人利素（Giuseppe Riso）近日再次公开表态，暗示如果纽卡素今季未能取得欧洲联赛冠军杯（欧联）的参赛资格，这位球星可能会在夏天离队，此番言论已引起阿仙奴、曼城及车路士等一众英超豪门的密切关注。

现年25岁的东拿利在2023年7月以5200万镑(约5亿5000万港元)的身价加盟纽卡素。尽管在冬季转会窗截止日曾传出他被推荐给阿仙奴的谣言（后被证实不确），但这已预示著他可能成为今夏转会市场上的一大焦点。

其经理人利素在一周内第二次公开谈论东拿利的未来，他向传媒表示：「纽卡素很难放走东拿利，而他本人亦希望带领球会杀入欧联。我们会在夏天评估情况再决定怎么做。现在谈论转会为时过早，但我们会在赛季结束后看看情况再作决定。」他补充说：「纽卡素现在不可能让他走，但我们会在三月左右评估东拿利的身价，前提是纽卡素决定打开转会大门。」

利素的言论无疑是向纽卡素管理层施压，目前纽卡素在英超联赛中仅排第11位，落后第四名的曼联8分，争夺前四的欧联资格形势严峻。

事实上，东拿利本人去年十月接受访问时，亦对自己的长远未来持保留态度。他当时说：「这是一个很难回答的问题，因为在足球世界你只能一年一年地看。我不想说『我想在这里留十年』，然后两、三年后就离开。我只想一年一年地考虑。现在我在这里很开心，没有想过其他球队。」

东拿利及其经理人的连番表态，已为他的前途蒙上一层阴影，如果纽卡素最终无缘下届欧联，这位中场大将的转会传闻势必在今夏愈演愈烈。