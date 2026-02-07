Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜东拿利经理人暗示 纽卡素若无缘欧联或离队

足球世界
更新时间：21:02 2026-02-07 HKT
发布时间：21:02 2026-02-07 HKT

纽卡素中场核心、意大利国脚辛度东拿利（Sandro Tonali）的未来再生变数。其经理人利素（Giuseppe Riso）近日再次公开表态，暗示如果纽卡素今季未能取得欧洲联赛冠军杯（欧联）的参赛资格，这位球星可能会在夏天离队，此番言论已引起阿仙奴、曼城及车路士等一众英超豪门的密切关注。

现年25岁的东拿利在2023年7月以5200万镑(约5亿5000万港元)的身价加盟纽卡素。尽管在冬季转会窗截止日曾传出他被推荐给阿仙奴的谣言（后被证实不确），但这已预示著他可能成为今夏转会市场上的一大焦点。

其经理人利素在一周内第二次公开谈论东拿利的未来，他向传媒表示：「纽卡素很难放走东拿利，而他本人亦希望带领球会杀入欧联。我们会在夏天评估情况再决定怎么做。现在谈论转会为时过早，但我们会在赛季结束后看看情况再作决定。」他补充说：「纽卡素现在不可能让他走，但我们会在三月左右评估东拿利的身价，前提是纽卡素决定打开转会大门。」

利素的言论无疑是向纽卡素管理层施压，目前纽卡素在英超联赛中仅排第11位，落后第四名的曼联8分，争夺前四的欧联资格形势严峻。

事实上，东拿利本人去年十月接受访问时，亦对自己的长远未来持保留态度。他当时说：「这是一个很难回答的问题，因为在足球世界你只能一年一年地看。我不想说『我想在这里留十年』，然后两、三年后就离开。我只想一年一年地考虑。现在我在这里很开心，没有想过其他球队。」

东拿利及其经理人的连番表态，已为他的前途蒙上一层阴影，如果纽卡素最终无缘下届欧联，这位中场大将的转会传闻势必在今夏愈演愈烈。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
79X路线巴士途经大埔时，司机突然「急转落大埔」，为送抽筋婴儿到医院救治。
79X巴士司机因一事转軚冇行既定路线 直往那打素医院 全车乘客竟无怨言 网民忧司机被算帐
社会
7小时前
50岁武打巨星惊传患胆囊癌三期  接受化疗2年暴瘦  爱家好男人曾「暴打」张晋
50岁武打巨星惊传患胆囊癌三期  接受化疗2年暴瘦  爱家好男人曾「暴打」张晋
影视圈
12小时前
美连锁餐厅惊传恐怖自杀案  厨师赤裸头插深炸锅身亡
即时国际
13小时前
校长分享AI教学实战转型心得 政府方向清晰 各校宜按情况灵活推行
教育资讯
2026-02-05 08:00 HKT
WhatsApp收贺年贴图银行户口随时被清空？专家教3招自保+提防1类档案
01:09
WhatsApp收贺年贴图银行户口随时被清空？专家教3招自保+提防1类档案
生活百科
10小时前
Bithumb｜南韩交易所误派62万枚Bitcoin 引发抛售 价格一度重挫17%
Bithumb｜南韩交易所误派62万枚Bitcoin 引发抛售 价格一度重挫17%
即时国际
7小时前
连锁酒楼两餸饭部大特价！指定时间净餸$50两盒 网民激赞大盒抵食：住𠮶头一定唔煮
连锁酒楼两餸饭部大特价！指定时间净餸$50两盒 网民激赞大盒抵食：住𠮶头一定唔煮
饮食
2026-02-06 18:26 HKT
毕马威：私烟销量激增265% 两度增烟税助长私烟 学者忧令年轻烟民「一世都无食过完税烟」 瓦解现有控烟机制
社会资讯
2026-02-06 12:12 HKT
连锁超市快闪贺年优惠全单85折！只限2天 满额送米+$30现金券
连锁超市快闪贺年优惠全单85折！只限2天 满额送米+$30现金券
时尚购物
8小时前
业主买独立屋惊见「隐藏门」 揭开秘密通道后 楼价即升值 易手劲赚近3000万
业主买独立屋惊见「隐藏门」 揭开秘密通道后 楼价即升值 易手劲赚近3000万
海外置业
16小时前