英超｜东拿利经理人暗示 纽卡素若无缘欧联或离队
更新时间：21:02 2026-02-07 HKT
发布时间：21:02 2026-02-07 HKT
发布时间：21:02 2026-02-07 HKT
纽卡素中场核心、意大利国脚辛度东拿利（Sandro Tonali）的未来再生变数。其经理人利素（Giuseppe Riso）近日再次公开表态，暗示如果纽卡素今季未能取得欧洲联赛冠军杯（欧联）的参赛资格，这位球星可能会在夏天离队，此番言论已引起阿仙奴、曼城及车路士等一众英超豪门的密切关注。
现年25岁的东拿利在2023年7月以5200万镑(约5亿5000万港元)的身价加盟纽卡素。尽管在冬季转会窗截止日曾传出他被推荐给阿仙奴的谣言（后被证实不确），但这已预示著他可能成为今夏转会市场上的一大焦点。
其经理人利素在一周内第二次公开谈论东拿利的未来，他向传媒表示：「纽卡素很难放走东拿利，而他本人亦希望带领球会杀入欧联。我们会在夏天评估情况再决定怎么做。现在谈论转会为时过早，但我们会在赛季结束后看看情况再作决定。」他补充说：「纽卡素现在不可能让他走，但我们会在三月左右评估东拿利的身价，前提是纽卡素决定打开转会大门。」
利素的言论无疑是向纽卡素管理层施压，目前纽卡素在英超联赛中仅排第11位，落后第四名的曼联8分，争夺前四的欧联资格形势严峻。
事实上，东拿利本人去年十月接受访问时，亦对自己的长远未来持保留态度。他当时说：「这是一个很难回答的问题，因为在足球世界你只能一年一年地看。我不想说『我想在这里留十年』，然后两、三年后就离开。我只想一年一年地考虑。现在我在这里很开心，没有想过其他球队。」
东拿利及其经理人的连番表态，已为他的前途蒙上一层阴影，如果纽卡素最终无缘下届欧联，这位中场大将的转会传闻势必在今夏愈演愈烈。
最Hit
美连锁餐厅惊传恐怖自杀案 厨师赤裸头插深炸锅身亡
13小时前
校长分享AI教学实战转型心得 政府方向清晰 各校宜按情况灵活推行
2026-02-05 08:00 HKT
连锁酒楼两餸饭部大特价！指定时间净餸$50两盒 网民激赞大盒抵食：住𠮶头一定唔煮
2026-02-06 18:26 HKT
毕马威：私烟销量激增265% 两度增烟税助长私烟 学者忧令年轻烟民「一世都无食过完税烟」 瓦解现有控烟机制
2026-02-06 12:12 HKT