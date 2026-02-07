足球｜港脚颜卓彬北上发展 直言把握机会挑战自己

大埔中场颜卓彬（彬仔）在今日大埔对高力北区的高级组银牌4强战开打前已宣布会离队北上发展，他今日亦有观战并向队友和球迷道别，彬仔接受访问时表示感谢坚sir和叶生叶太成人之美，也表示希望可以趁有时间和机会去挑战自己。

再有港队成员外流 彬仔告别大埔北上发展

去年夏天转投大埔的彬仔今季为球队出战17场，今日稍早大埔已在社交媒体公布彬仔将会离队的消息，他亦在今战在旁观战，并与队友和球迷们告别，彬仔赛后接受访问透露明日便会出发报到，对于今次北上的契机他则表示：「始终今年都都28啦，即系大家都觉得上大陆踢波都叫做最后1、2浸时间，啱啱好呢个转会窗大陆上面球会就俾咗offer落嚟，而坚Sir同埋叶生叶太佢哋都好赞成我而家要上去挑战下自己。」对于之后的目标彬仔则表示因为都未感受过中超的强度，希望可以尽快融入球队，争取正选的位置取得更多上阵时间去进步。而被问到坚sir对他有没有叮嘱时他则笑指：「阿Sir嘅建议就系少说话多做事啦，因为佢知道我系一个好多嘢讲嘅球员，尤其是新球员去到一个新嘅地方报道，尽量做好自己本份，同大家所有球员又好教练又好，即系唔好无啦啦走去话人啦咁样啦，即系佢都叫我friendly啲，即系尽量融合到球队，咁对我自己表现都有帮助。」

坚sir也有提到放走彬仔的决定，他表示彬仔对球队固然重要，但也明白这样才是对他最好的，坚sir说：「即系依个系一个对佢嚟讲嘅相当好，即系尤其是香港球员去到中超，我觉得暂时嚟讲呢个舞台都叫做最好啦。」坚sir也坦言放走彬仔心当然不舒服，但也不想耽误他的发挥，因此在决定时也没有过多挣扎。

记者/摄影:魏国谦