高级组银牌｜保连奴梅开二度救主 大埔3:2险胜高力北区杀入决赛

男子高级组银牌准决赛周六在旺角大球场上演，首场先有高力北区对大埔，今场犹如坐过山车一样，上半场北区攻势凌厉领先2:1，但大埔有后备入替的保连奴救主，梅开二度助大埔3:2反胜北区晋身决赛。

北区一开波就进入状态，开赛6分钟，即有艾路保利达接应格兰特直传，推过大埔门将谢家荣后射入空门打成1:0，大埔20分钟亦有机会，有帕特华维迪远射但被北区门将李翰灏接实，之后北区33分钟有卡路士禁区外劲射「世界波」将比数拉开成2:0，但此子3分钟后因钟伟强传中射中他不慎「摆乌龙」，打成2:1为下半场留下伏笔。

下半场早段北区虽保持攻势，但都无法攻破谢家荣五指关，顶住北区猛攻的大埔之后开始反击，74分钟后备入替的保连奴接应费兰度角球顶入追平2:2，7分钟后保连奴再用一记补射反超成3:2，虽然北区最后发起猛烈反扑但都被大埔化解，最终以3:2淘汰北区跻身决赛。而早前宣布北上发展的颜卓彬亦有到场向球迷道别。

坚sir乐见球队面队落后时求胜的心态

今场大埔从上半场落后到尾段成功「反Cup」并守住领先，大埔主帅李志坚（坚sir）则表示欣赏球员的态度：「我觉得诶呢个系我自己最最appreciate就系诶今次落后两球去反胜三球，我觉得起马最低限度有呢个心态，我好多谢球员嘅付出，大家都响一个唔系咁舒服嘅环境踢下，我哋系咁样追啰。」而进入到2026年大埔之前对港超前列𠎀志和理文时接连不敌，被问到今场击败同样位列前端班的北区是否是重拾状态的预兆时，坚sir则认为球队并未完全恢复到之前的水准，但是在心态上有所回复，但同一时间也需要顾及到球队的伤病状况。

记者/摄影:魏国谦