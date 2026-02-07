曼联｜传C朗拿度今夏离开沙特职 曼联表明唔接手 最大机会重返士砵亭

沙特联赛Icon葡萄牙前锋C朗拿度（Cristiano Ronaldo）连续罢赛第2场，与球会艾纳斯（Al-Nassr）的紧张关系持续升级，据英国《i Paper》报导，球会已经准备好在今年夏天放走这位41岁的葡萄牙巨星，C朗或会重返前东家，而曼联已经表明不考虑，故他最大机会返回葡萄牙母会士砵亭。

4300万镑解约金

据报C朗因与球会大股东沙特公共投资基金（PIF）产生矛盾，于本周一开始「罢工」，并已连续第二仗未有出现在主帅佐治捷西斯（Jorge Jesus）的比赛名单之外。虽然C朗与艾纳斯的合约要到2027年6月才到期，但报导称在本赛季结束后，潜在买家将可以启动一条价值4300万镑（约4.2亿港元）的解约条款。而沙特方面对于C朗的行为已感到不耐烦，如果这位葡萄牙国家队队长决定在夏天离队，他们已准备好让他离开。

艾纳斯准备好夏天放人

随著离队传闻甚嚣尘上，C朗的未来去向成为焦点，但其前东家的态度却大相迳庭。消息来源明确指出，曼联对于让这位球会传奇第三度回归奥脱福「不感兴趣」。然而，C朗的母会士砵亭，则被认为是他最有可能的落脚点。

C朗转会费和天价薪金成障碍

不过，这宗「落叶归根」的转会存在两大障碍，首先，士砵亭需要设法筹集4300万镑的资金以触发解约条款；其次，他们还必须考虑C朗目前每日高达48.8万镑（约480万港元）的惊人天价薪酬，这对于这家葡超班霸的财政来说将是极其沉重的负担。