周末睇波手册│英超两场「Big6」大战 今晚头场曼联对热刺争4连胜 明晚利物浦对曼城守尾场

本周末英超有2场「Big6大战」，最具话题性就是今晚早场，曼联主场对热刺。红魔看守主帅卡域克接手后连赢3场，分别击败曼城、阿仙奴和富咸，且看他们能否再度于强强对碰中全身而退。然而曼联对上8次斗热刺未赢过，加上他们已2年未试过于联赛直落连赢4场，数据成为最大阻力。

今季英超首循环，曼联逼和热刺。路透社

英超有两场「Big6」大战

而周日尾场利物浦主场对曼城，同样令人注目。这两支在近年英超斗得激烈的宿敌，今季成绩均未如理想，红军在胜率不足五成下排第6位；曼城虽排次席，但落后榜首阿仙奴已6分，加上近5轮联赛只有1胜3和1负的成续，今场再无失分空间。红军今场究竟会继续脚软？抑或踢出今季代表作破坏曼城的追赶榜首大计？比赛自有分晓。

日职百年构想联赛今开锣

此外，日本联赛系统由今季夏天起改成跨年制，与欧洲球坛接轨。为填补这半年的空缺，日职将会推出为期4个月的过度赛事，名为日职百年构想联赛，分东西区角逐，每区有10支球队，进行双循环联赛，季尾会有季后赛。百年构想联赛今日开锣，其中2场赛事有直播，包括下午3时上演大阪打吡，大阪樱花主场对大阪飞脚。

日职百年构想联赛今日开锣。日职赛会X图片

本周末精选直播赛事

周六

开赛时间(香港时间) 赛事 对赛 直播

中午12:00 日职 千叶市原 对 浦和红钻 TVB myTV Super

下午3:00 日职 大阪樱花 对 大阪飞脚 TVB myTV Super

晚上8:30 英超 曼联 对 热刺 Now621、611台

晚上11:00 英超 阿仙奴 对 新特兰 Now621、611台

晚上11:00 英超 狼队 对 车路士 Now622台

晚上11:15 西甲 巴塞隆拿 对 马略卡 Now631、632台

周日

开赛时间(香港时间) 赛事 对赛 直播

晚上10:00 英超 白礼顿 对 水晶宫 Now621台

深夜0:30 英超 利物浦 对 曼城 Now621、611台

深夜0:30 德甲 拜仁慕尼黑 对 贺芬咸 Now639台

深夜3:45 意甲 祖云达斯 对 拉素 Now638台

深夜3:45 法甲 巴黎圣日耳门 对 马赛 Now639台

深夜4:00 西甲 华伦西亚 对 皇家马德里 Now632台

