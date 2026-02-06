沙特超｜不满「大细超」罢踢 赛会警告C朗：无人能凌驾球会决定

沙特职业联赛（SPL）近日发出强硬声明，不点名警告旗下巨星 基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo），强调「没有任何个人，无论其地位多么显赫，能决定所属球会以外的决策」。此前有报导指，这名41岁葡萄牙球星因不满资方「大细超」将好手全数拨归竞争对手，而一度愤而罢踢。

风波起于本周一艾纳斯（Al-Nassr）对艾利雅德的赛事，C 朗离奇缺席大军名单。据葡萄牙媒体《A Bola》爆料，C 朗对球会背后的公共投资基金（PIF）感到极度不满，主因是前皇马队友宾斯马（Karim Benzema）在转会窗结束前获准从伊蒂哈德转投死敌兼联赛榜首希拉尔（Al-Hilal），而艾纳斯在1月仅签入一名伊拉克小将。C朗认为这种资源分配极不公平，严重削弱了艾纳斯的夺冠机会。

C朗为艾纳斯争标重要一员。（法新社）

C朗拿度已复操，外界普遍认为他希望为事件降温。（法新社）

C朗拿度疑不满宾施马加盟希拉尔而「罢踢」。（法新社）

赛会强硬回应：每间球会独立运作

面对C朗的怒火，沙特职业联赛发言人透过《BBC》回应，强调联赛结构是建立在「每间球会独立运作」的原则之上，招聘、支出及战略决策均由各球会董事会自行决定。沙特超的发言人其后补充：「 C朗对艾纳斯的成长有重要贡献，但他必须理解，没有个人能凌驾于球会。近期转会活动反映了这种独立性，一间球会选择补强，另一间选择不同方针，这均是获批准财务参数内的决定。」

复操露转机 周五战伊蒂哈德成焦点

虽然罢踢传闻满天飞，但C朗在周三已上载回到艾纳斯操练的照片，并配上象征球会颜色的心形emoji，似乎有意令事件降温。目前艾纳斯在联赛榜排第三，落后多踢一场、由宾斯马领衔的希拉尔4分。艾纳斯将在周五晚硬撼伊蒂哈德，届时C朗会否重返正选将成为焦点。