Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜迪历特伤情堪忧复出无期 卡域克：美臣蒙特会更早归队

足球世界
更新时间：07:16 2026-02-06 HKT
发布时间：07:16 2026-02-06 HKT

曼联暂代领队卡域克（Michael Carrick）在周六对阵热刺的赛前记者会上，带来了关于后防核心迪历特的坏消息。卡域克表示爱将的伤势比预期严重；这名荷兰国际已缺阵12场。

伤势比预期严重 缺阵已逾两个月

迪历特最初被诊断为轻微背伤，原本预计只需休战短时间，惟伤情反复，至今已远离赛场超过两个月。卡域克证实，相较于迪历特，另一名伤兵美臣蒙特（Mason Mount）的进展更为乐观，更有机会率先归队，但蒙特仍会缺席周六主场迎战热刺的大战。卡域克表示：「美臣会较早回来，他已经很接近了。至于迪历特，他正在努力康复中，一步步改善，心态也很积极。」

由于迪历特需养伤，利辛度马天尼斯对曼联后防更显重要性。（美联社）
由于迪历特需养伤，利辛度马天尼斯对曼联后防更显重要性。（美联社）
迪历特自去年尾对热刺后，便再没有代表曼联再上阵。（法新社）
迪历特自去年尾对热刺后，便再没有代表曼联再上阵。（法新社）
卡域克将带领曼联出战热刺，挑战4连胜。（美联社）
卡域克将带领曼联出战热刺，挑战4连胜。（美联社）

卡域克迎战旧东家

卡域克接替艾莫廉（Ruben Amorim）执教后取得辉煌开局，接连击败曼城、阿仙奴及富咸取得三连胜。他认为开局面对强敌反而有助球员集中精神：「开局赛程紧密，我们只能一步步走。刚开始的两场硬仗让整个团队保持警觉和活力，现在我们对球队的踢法和发展方向已经有了更清晰的蓝图。」

有趣的是，卡域克今仗将面对热刺主帅汤马士法兰克（Thomas Frank），两人季初曾于Amazon Prime的访谈节目中对谈，当时卡域克是以主持身分访问后者。卡域克忆述：「足球世界变化真快，当时我们聊得很愉快，他非常友善。作为曾经效力热刺的球员，我对那里有很好的回忆，但当你踏入曼联的更衣室，你的心态就会彻底转变。」

曼联目前气势如虹，若能在缺阵迪历特的情况下击败热刺，将进一步加强卡域克在季后「坐正」的机会。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
荃湾便利店八达通增值$100 惨变倒蚀$400 苦主因一事自责不已 网民发功献追讨妙计｜Juicy叮
荃湾便利店八达通增值$100 惨变倒蚀$400 苦主因一事自责不已 网民发功献追讨妙计｜Juicy叮
时事热话
19小时前
「娱圈大姐大」爆闺房乐：我人生第一次高潮就是他给的 吁女性用情趣用品为性需求发声
「娱圈大姐大」爆闺房乐：我人生第一次高潮就是他给的 吁女性用情趣用品为性需求发声
影视圈
10小时前
六合彩买8个号码半注复式 美少妇仅花呢个数捧走近$10万 网民顿悟一条人生哲理
六合彩买8个号码半注复式 美少妇仅花呢个数捧走近$10万 网民顿悟一条人生哲理｜Juicy叮
时事热话
21小时前
校长分享AI教学实战转型心得 政府方向清晰 各校宜按情况灵活推行
教育资讯
2026-02-05 08:00 HKT
铜锣湾闹市现手机碰瓷党！称被撞跌iPhone要求微信赔偿 醒目港人2招击退骗徒
铜锣湾闹市现手机碰瓷党！称被撞跌iPhone要求微信赔偿 醒目港人2招击退骗徒
生活百科
22小时前
郑俊弘「天使儿子」飞机拍椅背惨被公审：坐你前面人都癫  何雁诗高EQ反击  结局神反转大快人心
郑俊弘「天使儿子」飞机拍椅背惨被公审：坐你前面人都癫  何雁诗高EQ反击  结局神反转大快人心
影视圈
12小时前
TVB「御用强奸犯」离巢6年暴瘦成「人干」 近况曝光惊变侧田网民忧心健康
TVB「御用强奸犯」离巢6年暴瘦成「人干」 近况曝光惊变侧田网民忧心健康
影视圈
9小时前
迎新钞提款机2026｜汇丰/恒生ATM位置+营业时间！港铁站/流动银行都有 自助揿钱换新钞！
迎新钞提款机2026｜汇丰/恒生ATM位置+营业时间！港铁站柜员机都有 自助揿钱换新钞！
生活百科
2026-02-04 13:06 HKT
黄金热潮 菲佣姐姐也储金 500元月供金会 首月收金米仔「So happy！」
黄金热潮 菲佣姐姐也储金 500元月供金会 首月收金米仔「So happy！」
投资理财
2026-02-05 06:00 HKT
前TVB男星林子博移英恐遇巨变？移民政策拟加辣斥：系咪要拆散头家 首揭后路或「骨肉分离」
前TVB男星林子博移英恐遇巨变？移民政策拟加辣斥：系咪要拆散头家 首揭后路或「骨肉分离」
影视圈
18小时前