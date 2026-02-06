Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

转会｜传荷甲飞燕诺斟介 连格或回流欧洲与尹佩斯重聚

足球世界
更新时间：06:17 2026-02-06 HKT
发布时间：06:17 2026-02-06 HKT

前曼联球星连格（Jesse Lingard）结束韩国联赛生涯后，有望重返欧洲主流联赛。据外国传媒报道，荷甲豪门飞燕诺（Feyenoord）正积极接触这名自由身球员，若交易达成，连格将与昔日曼联队友、现任飞燕诺主帅尹佩斯（Robin van Persie）重逢。

告别韩职后获支欧洲队青睐

33岁的连格在去年12月正式离开效力两季的FC首尔，在韩国期间共上阵67场，贡献19个入球及10次助攻，证明自己仍具备战斗力。成为自由身后，连格吸引了来自英格兰、意大利及荷兰等多地球会的注意，包括英超的韦斯咸、狼队，以及意甲的热拿亚，均曾讨论签入这名前英格兰国脚的可能。连格目前正进行个人特训保持状态，预计会在近期落实去向。

尹佩斯的儿子沙基于欧霸杯对贝迪斯中受伤。（美联社）
连加特效力FC首尔2个球季，表现不过不失。（法新社）
连加特上一支效力的欧洲球会为诺定咸森林。（法新社）
尹佩斯受帅位及伤兵问题困扰

飞燕诺之所以急于签入攻击球员，与领队尹佩斯目前的处境息息相关。尹佩斯在执教这支荷甲劲旅后，近期因接连负于联赛榜首PSV燕豪芬，以及在欧霸杯不敌贝迪斯而出局，帅位面临极大压力。

雪上加霜的是，尹佩斯的19岁儿子、中锋沙基（Shaqueel van Persie）在上周的欧霸杯赛事中因膝盖韧带受伤被抬出场，虽然最新诊断显示无需动手术，但仍需长时间休养。在进攻火力受损的情况下，尹佩斯希望利用连加特的经验及场上多面手的特性，协助球队保住欧联参赛资格。

虽然连格无需转会费，但他对周薪的要求仍是谈判中的最大阻碍。飞燕诺目前在联赛排次席，落后榜首的PSV达17分，并且仅领先第3及第4位的奈梅亨和阿积士1分，但飞燕诺比奈梅亨踢多场，因此急需即战力巩固前3位置。若连格愿意适度减薪，这名曾与尹佩斯在 2014年于曼联共事的攻击球员，将成为飞燕诺季尾冲刺的重要棋子。

