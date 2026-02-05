英超│卡斯米路当选第24轮最佳球员 曼联战将包办近4轮

曼联中场卡斯米路(Casemiro)获英超赛会选为第24轮最佳球员，其队友柏德列多古、般奴费南迪斯和班捷文施斯高则是过去3轮最佳球员的得主，意味红魔包办近4轮英超最佳球员奖项，认真厉害。

卡斯米路上轮斗富咸录1球1助攻

卡斯米路于刚周末英超收录1入球1助攻，带领曼联主场3:2击败富咸，获英超赛会选为第24轮最佳球员。连同卡斯米路，红魔已包办近4轮最佳球员奖项，中锋施斯高于21轮梅开二度，助球队作客2:2赛和般尼，选为该轮最佳。

卡斯米路当选英超第24轮最佳球员。英超X图片

第23轮最佳球员是柏德列多古。英超X图片

曼联队长B费是第22轮最佳球员。英超X图片

英超第21轮最佳球员得主，是前锋施斯高。英超X图片

红魔球员包办近4轮最佳奖项

第22轮，曼联主场2:0挫同市死敌曼城，队长般奴费南迪斯以一记精彩的助攻成为最佳球员。第23轮，红魔赢出另一场「Big6」大战，作客3:2赢榜首阿仙奴，射入世界波的翼锋柏德列多古就是最佳球员。