沙特联│C朗复操但继续罢赛 传曾阻止宾施马投希拉尔

足球世界
更新时间：17:56 2026-02-05 HKT
发布时间：17:56 2026-02-05 HKT

艾纳斯当家球星C朗拿度(Cristiano Ronaldo，又称C朗，国内译C罗)周三恢复操练，但他仍然立场坚定继续罢赛，周五沙特阿拉伯联赛主场对伊蒂哈德不会为球队披甲。消息指他对沙特公共投资基金(PIF)给予更多资源予竞争对手希拉尔和伊蒂哈德，艾纳斯就没有资金在冬季转会窗引援，感到非常不满，有传他曾试图阻止前皇家马德里队友宾施马，由伊蒂哈德转会至希拉尔，认为此交易有失公允。

C朗复操但继续罢赛

沙特公共投资基金(PIF)旗下有4支沙特球会，C朗拿度认为PIF的资源分配不公，对其效力的艾纳斯投入不足，但给予竞争对手，特别是希拉尔有不公平的优势。这名刚度过41岁生日的葡萄牙巨星为了表示抗议，拒绝出战周一作客1:0赢阿利雅德的联赛，据ESPN报导他在周三已经恢复操练，但仍然立场强硬，表明周六主场对伊蒂哈德的前列大战，继续罢赛弃战。

曾阻止旧队友宾施马投希拉尔

消息人士更向ESPN爆料，指C朗在周一曾试图阻止旧队友宾施马由伊蒂哈德转投布拉尔，他认为这笔交易有失公允，PIF此举是旨在令希拉尔铺平夺冠的道路。这位消息来源补充，C朗并非对宾施马有不满情绪，只是针对交易性质。

