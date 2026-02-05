Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英联杯│曼城两新援施美安踢得 古希无法出场 真相原来系咁...

足球世界
更新时间：15:12 2026-02-05 HKT
发布时间：15:12 2026-02-05 HKT

英格兰联赛杯今季改例，一名球员可以代表两支不同球队上阵，曼城新援翼锋安东尼施美安(Antoine Semenyo)在准决赛两回合双杀纽卡素时都有出场，但另一新援中圣马克古希(Marc Guehi)在周三次回合没有上阵，甚至决赛都被禁出赛。原来是因为他在准决赛前未加盟注册，接规例在4强及决赛都无法出场，曼城领队哥迪奥拿直言不公平，表示会说服赛会让他在决赛披甲。

古希准决赛次回合及决赛都无法上阵

今届英联杯改例，容许一位球员可以代表两支不同球队上阵，曼城两名冬窗新援安东尼施美安和马克古希，过去几圈就算分别为般尼茅夫和水晶宫出场，都仍然可以为蓝月披甲。施美安在准决赛两回合对纽卡素时，都正选披因，并在首回合作客赢2:0一仗中先开纪录，为球队奠定晋级基础。周三次回合随队双杀喜鹊晋级后，在个人社交媒体写道：「下一站，温布莱﹗」

马克古希在英联杯准决赛次回合和决赛，都不能上阵。路透社
马克古希在英联杯准决赛次回合和决赛，都不能上阵。路透社
马克古希在英联杯准决赛次回合和决赛，都不能上阵。路透社
马克古希在英联杯准决赛次回合和决赛，都不能上阵。路透社
哥迪奥拿表示会争取让古希于决赛披甲。路透社
哥迪奥拿表示会争取让古希于决赛披甲。路透社

哥迪奥拿：我们俾人工 就应该可以出场

然而马克古希今仗没有披甲，就连决赛都无资格参赛，原来他在准决赛首回合之前仍未加盟，未能在截止限期前更新注册名单，所以无法为蓝月在英联杯上阵。对此哥迪奥拿表示不公平，会游说赛会容许他在决赛披甲：「希望古希可以在决赛上阵。当你投放大量资金买他，但发现他不可以在决赛上阵，我真的不明白。他在准决赛首回合没有上阵，明显不可以在次回合出场，但为何决赛不可以呢？我们给予他工资，他是我们的球员，这就是逻辑所在，希望可以说服到赛会。」

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
六合彩买8个号码半注复式 美少妇仅花呢个数捧走近$10万 网民顿悟一条人生哲理
六合彩买8个号码半注复式 美少妇仅花呢个数捧走近$10万 网民顿悟一条人生哲理｜Juicy叮
时事热话
5小时前
迎新钞提款机2026｜汇丰/恒生ATM位置+营业时间！港铁站/流动银行都有 自助揿钱换新钞！
迎新钞提款机2026｜汇丰/恒生ATM位置+营业时间！港铁站柜员机都有 自助揿钱换新钞！
生活百科
2026-02-04 13:06 HKT
铜锣湾闹市现手机碰瓷党！称被撞跌iPhone要求微信赔偿 醒目港人2招击退骗徒
铜锣湾闹市现手机碰瓷党！称被撞跌iPhone要求微信赔偿 醒目港人2招击退骗徒
生活百科
5小时前
校长分享AI教学实战转型心得 政府方向清晰 各校宜按情况灵活推行
教育资讯
7小时前
黄金热潮 菲佣姐姐也储金 500元月供金会 首月收金米仔「So happy！」
黄金热潮 菲佣姐姐也储金 500元月供金会 首月收金米仔「So happy！」
投资理财
9小时前
刘德华老婆朱丽倩近照激罕流出  眉清目秀气质惊人  被爆当天王嫂细节：做得好辛苦
刘德华老婆朱丽倩近照激罕流出  眉清目秀气质惊人  被爆当天王嫂细节：做得好辛苦
影视圈
2小时前
74岁《寻秦记》男星首揭曾患淋巴癌 两度大病徘徊生死边缘 感激亡妻隐瞒病情学医救夫
74岁《寻秦记》男星首揭曾患淋巴癌 两度大病徘徊生死边缘 感激亡妻隐瞒病情学医救夫
影视圈
6小时前
谢宁曲奇店再开分店获「老公」撑场 苗侨伟赞Bosco拎视帝实至名归：本色演出把口衰过我 黄日华脚痕靠睇波止痒
11:24
谢宁曲奇店再开分店获「老公」撑场 苗侨伟赞Bosco拎视帝实至名归：本色演出把口衰过我 黄日华脚痕靠睇波止痒
影视圈
2026-02-04 14:45 HKT
九巴B9服务大升级！深圳莲塘/屯门班次加密 最快10分钟一班车 搭两程一程免费
九巴北上路线B9大升级！深圳莲塘/屯门班次加密 最快10分钟一班车 搭两程一程免费
生活百科
23小时前
港男晒嫲嫲110岁身份证 意外揭秘政府人瑞「隐藏福利」 网民：原来一直搞错了！｜Juicy叮
港男晒嫲嫲110岁身份证 意外揭秘政府人瑞「隐藏福利」 网民：原来一直搞错了！｜Juicy叮
时事热话
23小时前