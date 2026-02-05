英联杯│曼城两新援施美安踢得 古希无法出场 真相原来系咁...

英格兰联赛杯今季改例，一名球员可以代表两支不同球队上阵，曼城新援翼锋安东尼施美安(Antoine Semenyo)在准决赛两回合双杀纽卡素时都有出场，但另一新援中圣马克古希(Marc Guehi)在周三次回合没有上阵，甚至决赛都被禁出赛。原来是因为他在准决赛前未加盟注册，接规例在4强及决赛都无法出场，曼城领队哥迪奥拿直言不公平，表示会说服赛会让他在决赛披甲。

古希准决赛次回合及决赛都无法上阵

今届英联杯改例，容许一位球员可以代表两支不同球队上阵，曼城两名冬窗新援安东尼施美安和马克古希，过去几圈就算分别为般尼茅夫和水晶宫出场，都仍然可以为蓝月披甲。施美安在准决赛两回合对纽卡素时，都正选披因，并在首回合作客赢2:0一仗中先开纪录，为球队奠定晋级基础。周三次回合随队双杀喜鹊晋级后，在个人社交媒体写道：「下一站，温布莱﹗」

马克古希在英联杯准决赛次回合和决赛，都不能上阵。路透社

哥迪奥拿表示会争取让古希于决赛披甲。路透社

哥迪奥拿：我们俾人工 就应该可以出场

然而马克古希今仗没有披甲，就连决赛都无资格参赛，原来他在准决赛首回合之前仍未加盟，未能在截止限期前更新注册名单，所以无法为蓝月在英联杯上阵。对此哥迪奥拿表示不公平，会游说赛会容许他在决赛披甲：「希望古希可以在决赛上阵。当你投放大量资金买他，但发现他不可以在决赛上阵，我真的不明白。他在准决赛首回合没有上阵，明显不可以在次回合出场，但为何决赛不可以呢？我们给予他工资，他是我们的球员，这就是逻辑所在，希望可以说服到赛会。」