英超│艾摩廉唔想影响曼联冲击前4 球季完结前唔会接受访问

去月与曼联分手的主帅鲁宾艾摩廉(Ruben Amorim)，离开岗位后未曾接受任何访问，与他在任时经常于记者会发表爆炸性言论的做法，完仕截然不同。一位来自葡萄牙的消息人士爆料，指艾摩廉不想影响曼联在本季余下比赛的表现，特别是球队目前于看守教头卡域克带领下冲击英超前4，所以他打算到球季结束后才接受访问，谈论他在红魔的处境为何迅速恶化。

鲁宾艾摩廉离任后无接受访问

鲁宾艾摩廉在去年10月才获曼联股东之一拉克特利夫爵士公开支持，但其处境在英超圣诞新年快车期间迅速恶化，最终于1月初被红魔辞退。由于他在任时，多次于记者会上发表震撼性言论，加上其直言不讳的性格，外界都期待他谈论自己于曼联岁月的最后时刻，可是他下台后至今都未接受过访问。

不想影响曼联余下赛季成绩

一位来自葡萄牙的消息人士向英国《每日邮报》指，这名葡籍少帅不打算在赛季结束前谈论自己的经历，他无意干扰和影响曼联本赛季余下赛事的表现，特别是球队于卡域克带领下身处英超第4名，大好机会取得欧联席位，所以他打算待完季后才接受访问，谈论自己在曼联的处境如何迅速恶化。

