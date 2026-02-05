英联杯│哥迪奥拿第11次带曼城入杯赛决赛 3年未赢过国内杯赛冠军 「我都好想捧杯」

周三英格兰联赛杯4强次回合，曼城主场3:1击败纽卡素，两回合计赢5:1，将会在3月22日在温布莱球场与阿仙奴争冠。今次是哥迪奥拿第11次带领曼城跻身杯赛决赛，只计联赛杯就是第5次，对奖杯饥渴程度应该不及近6年首次晋级决赛的枪手，但蓝月已3年未赢过国内杯赛冠军，难怪哥帅矢言自己都好想捧杯。

曼城双杀纽卡素入决赛

首回合作客圣占士公园净胜2球的曼城，今仗回师主场火速扩大优势，凭埃及锋将马穆殊头顶脚踢梅开二度，加上中场雷恩达斯烫射得手，半场充遥遥领先3:0，最终在换边后被喜鹊翼锋安东尼艾兰加追回一球也好，仍然赢3:1，总比数胜5:1，将与阿仙奴争冠。

哥帅11次领曼城入决赛 过去10次赢7次

今次是哥迪奥拿于2016年入主曼城后，第11次跻身杯赛决赛(撇除一场过的超级杯和社区盾)，之前10次有7次成功夺冠，只计联赛杯4就入决赛悉数封王，对上一次是2020至21球季。相比之上，阿仙奴自2019至20球季的足总杯后，从未杀入各项比赛的决赛，今次是时隔近6年再次去到决赛舞台，对锦标的渴求应该较蓝月高。

3年未赢过国内杯赛冠军

然而蓝月在2022至23球季赢下足总杯后，就再无赢得本土杯赛冠军，过去2届英足杯决赛分别不敌曼联和水晶宫，难怪哥帅矢言自己都好想捧杯：「10年内5次杀入联赛杯决赛，是一个重要的里程碑。我来到曼城赢得的第一个冠军，就是联赛杯，当你赢下首个冠军时，你会更有动力去赢得更多。决赛将会对阿仙奴，他们是目前整个欧洲，甚至是全世界最好的球队，我们都很期待，想夺冠而回。」

哥迪奥拿第11次带领曼城入杯赛决赛。法新社

曼城时隔5年再入联赛杯决赛。法新社