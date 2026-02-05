英联杯｜曼城两回合计5：1 横扫纽卡素晋级 决赛斗阿仙奴演师徒对决

曼城在周三晚的联赛杯4强次回合，凭借埃及前锋马穆殊（Omar Marmoush）梅开二度，主场以 3：1 再胜纽卡素，两回合合计以 5：1 轻松过关，将与阿仙奴在3月22日、于温布莱争夺冠军。这场决赛不仅是英超榜头两名的对决，更是哥迪奥拿与昔日副手阿迪达的「师徒大战」。

马穆殊梅开二度 曼城半场锁定胜局

首回合落后0：2的卫冕冠军纽卡素，今仗作客伊蒂哈德球场开赛即受挫。代替夏兰特（Erling Haaland）正选上阵的马穆殊表现神勇，仅6分钟便劲射破网，随后更在30分钟顶入个人今场第二球。加上雷恩达斯（Tijjani Reijnders）在上半场尾段补射建功，曼城半场已领先 3：0。

艾兰加为纽卡素破蛋。美联社

曼城晋身英格兰联赛杯决赛。美联社

曼城两回合计5：1 挫纽卡素晋级。美联社

曼城的决赛对手是阿仙奴。美联社

纽卡素卫冕梦碎

纽卡素下半场虽由艾兰加（Anthony Elanga）交出一记漂亮的弧线球破蛋，结束了球队在伊蒂哈德长达7年半的入球荒，但始终难以挽回败局。领队艾迪贺维在半场一次过作出3个换人调动试图反击，但主将安东尼哥顿（Anthony Gordon）受伤退下火线，令「喜鹊」卫冕之路更显艰难。最终曼城以3：1获胜，两回合计以5：1大胜晋级。这场落败亦延续了纽卡素在伊蒂哈德球场的噩梦；两队近19次交手，曼城豪取18胜。

此外，这是哥迪奥拿自2016年执掌曼城以来，第22次带领球队前往温布莱作赛。这名西班牙教头将争取其职业生涯第19 座奖杯，他的对手阿迪达正率领阿仙奴在英超以6分优势领放，这场联赛杯决赛将成为两军在赛季冲刺前的关键一战。

曼城晋级后将于周日联赛作客利物浦；纽卡素则会回师主场迎战宾福特。