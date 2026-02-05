Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英联杯｜曼城两回合计5：1 横扫纽卡素晋级 决赛斗阿仙奴演师徒对决

足球世界
更新时间：06:56 2026-02-05 HKT
发布时间：06:56 2026-02-05 HKT

曼城在周三晚的联赛杯4强次回合，凭借埃及前锋马穆殊（Omar Marmoush）梅开二度，主场以 3：1 再胜纽卡素，两回合合计以 5：1 轻松过关，将与阿仙奴在3月22日、于温布莱争夺冠军。这场决赛不仅是英超榜头两名的对决，更是哥迪奥拿与昔日副手阿迪达的「师徒大战」。

马穆殊梅开二度 曼城半场锁定胜局

首回合落后0：2的卫冕冠军纽卡素，今仗作客伊蒂哈德球场开赛即受挫。代替夏兰特（Erling Haaland）正选上阵的马穆殊表现神勇，仅6分钟便劲射破网，随后更在30分钟顶入个人今场第二球。加上雷恩达斯（Tijjani Reijnders）在上半场尾段补射建功，曼城半场已领先 3：0。

艾兰加为纽卡素破蛋。美联社
艾兰加为纽卡素破蛋。美联社
曼城晋身英格兰联赛杯决赛。美联社
曼城晋身英格兰联赛杯决赛。美联社
曼城两回合计5：1 挫纽卡素晋级。美联社
曼城两回合计5：1 挫纽卡素晋级。美联社
曼城的决赛对手是阿仙奴。美联社
曼城的决赛对手是阿仙奴。美联社

纽卡素卫冕梦碎

纽卡素下半场虽由艾兰加（Anthony Elanga）交出一记漂亮的弧线球破蛋，结束了球队在伊蒂哈德长达7年半的入球荒，但始终难以挽回败局。领队艾迪贺维在半场一次过作出3个换人调动试图反击，但主将安东尼哥顿（Anthony Gordon）受伤退下火线，令「喜鹊」卫冕之路更显艰难。最终曼城以3：1获胜，两回合计以5：1大胜晋级。这场落败亦延续了纽卡素在伊蒂哈德球场的噩梦；两队近19次交手，曼城豪取18胜。

此外，这是哥迪奥拿自2016年执掌曼城以来，第22次带领球队前往温布莱作赛。这名西班牙教头将争取其职业生涯第19 座奖杯，他的对手阿迪达正率领阿仙奴在英超以6分优势领放，这场联赛杯决赛将成为两军在赛季冲刺前的关键一战。

曼城晋级后将于周日联赛作客利物浦；纽卡素则会回师主场迎战宾福特。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
「最美港姐」朱玲玲睇骚险挞低画面曝光 反应超敏捷叻过后生女 富商老公及三子护航成焦点
「最美港姐」朱玲玲睇骚险挞低画面曝光 反应超敏捷叻过后生女 富商老公及三子护航成焦点
影视圈
13小时前
53岁「张学友前拍档」撞裂脸骨极恐怖 一部位「永久消失」 曾患甲状腺恶疾暴瘦24公斤
53岁「张学友前拍档」撞裂脸骨极恐怖 一部位「永久消失」 曾患甲状腺恶疾暴瘦24公斤
影视圈
10小时前
慎入︱传江苏男自制喷火器 街头活焚奸夫
慎入︱传江苏男自制喷火器 街头活焚奸夫
即时中国
22小时前
校长分享AI教学实战转型心得 政府方向清晰 各校宜按情况灵活推行
教育资讯
17分钟前
迎新钞提款机2026｜汇丰/恒生ATM位置+营业时间！港铁站/流动银行都有 自助揿钱换新钞！
迎新钞提款机2026｜汇丰/恒生ATM位置+营业时间！港铁站柜员机都有 自助揿钱换新钞！
生活百科
19小时前
九巴B9服务大升级！深圳莲塘/屯门班次加密 最快10分钟一班车 搭两程一程免费
九巴北上路线B9大升级！深圳莲塘/屯门班次加密 最快10分钟一班车 搭两程一程免费
生活百科
16小时前
黄金热潮 菲佣姐姐也储金 500元月供金会 首月收金米仔「So happy！」
黄金热潮 菲佣姐姐也储金 500元月供金会 首月收金米仔「So happy！」
投资理财
2小时前
80年代「破格女星」罕现身《流行都市》被安德尊质问一事：咩意思呀你 曾选港姐转行风山水起
80年代「破格女星」罕现身《流行都市》被安德尊质问一事：咩意思呀你 曾选港姐转行风山水起
影视圈
22小时前
农历新年北上注意！8大口岸最新通关时间一文睇清 深圳湾/罗湖/莲塘/港珠澳
农历新年北上注意！8大口岸最新通关时间一文睇清 深圳湾/罗湖/莲塘/港珠澳
旅游
2026-02-03 14:13 HKT
两届视后胡定欣宣布离巢 结束逾20年与TVB宾主关系：新一年决定离开舒适区
01:12
两届视后胡定欣宣布离巢 结束逾20年与TVB宾主关系：新一年决定离开舒适区
影视圈
19小时前