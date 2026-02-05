英联杯｜无视女儿要求强行「放闪」 泰利穿全套球衣观赛变阿仙奴笑柄

车路士传奇队长泰利（John Terry）在个人社交平台TikTok上载了一段观看联赛杯准决赛的短片，原意是捕捉车路士绝地平手的一刻，结果却录下对手夏维斯（Kai Havertz）补时绝杀的尴尬一刻。

由于短片中泰利身穿全套车路士运动服，结果遭到大批阿仙奴球迷嘲笑，更不听19岁女儿Summer的要求强行发布片段，引发热议。

「穿全套球衣」观赛惹嘲讽

45岁的泰利在短片中身穿全套车路士训练服，令不少网民回想起他在2012年欧联决赛虽因停赛缺席，却在夺冠后换上全套球衣举杯的经典一幕。面对网民嘲笑他是「Full kit w**ker」，泰利解释当时刚从车路士U19青年队在欧冠青年联赛击败 PSV 的赛事回家，才会穿著球会装束。他在影片中看见夏维斯进球后，不断高喊「越位」，最后发现进球有效后的失落表情，已成为阿仙奴球迷疯传的笑料。

泰利女儿多次试图遮脸并求父亲不要发布短片。影片截图

泰利与女儿Summer。Instagram

泰利穿全套车路士运动服观赛，却录下对手夏维斯补时绝杀一刻。影片截图

无视女儿哀求「你不能发布这段片」

影片中另一个焦点是泰利与女儿Summer的互动。Summer在看到泰利举起手机录影时，多次试图遮脸并乞求父亲：「拜托，千万不要把这段片发到任何地方。」泰利随后将镜头对准Summer，Summer 再次强调：「爸爸，你绝对不能发布。」结果泰利不仅强行发布，更要求女儿「道歉」，令不少网民笑言Summer才是家中最理智的人。

目前在车路士青年军担任兼职导师的泰利，早前已表明无意再争取英超领队职位，宁愿将时间留在青训及陪伴家人。他表示：「教练生涯对我来说已经结束了，我很享受现在的生活，在学院指导孩子并传授经验，这对我来说是一个很好的平衡。」尽管如此，这位传奇队长对车路士的热情显然未减，只是这段「热血观赛片」却意外令他成为死敌嘲笑对象。