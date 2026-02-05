Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英联杯｜无视女儿要求强行「放闪」 泰利穿全套球衣观赛变阿仙奴笑柄

足球世界
更新时间：06:24 2026-02-05 HKT
发布时间：06:24 2026-02-05 HKT

车路士传奇队长泰利（John Terry）在个人社交平台TikTok上载了一段观看联赛杯准决赛的短片，原意是捕捉车路士绝地平手的一刻，结果却录下对手夏维斯（Kai Havertz）补时绝杀的尴尬一刻。

由于短片中泰利身穿全套车路士运动服，结果遭到大批阿仙奴球迷嘲笑，更不听19岁女儿Summer的要求强行发布片段，引发热议。

「穿全套球衣」观赛惹嘲讽 

45岁的泰利在短片中身穿全套车路士训练服，令不少网民回想起他在2012年欧联决赛虽因停赛缺席，却在夺冠后换上全套球衣举杯的经典一幕。面对网民嘲笑他是「Full kit w**ker」，泰利解释当时刚从车路士U19青年队在欧冠青年联赛击败 PSV 的赛事回家，才会穿著球会装束。他在影片中看见夏维斯进球后，不断高喊「越位」，最后发现进球有效后的失落表情，已成为阿仙奴球迷疯传的笑料。

泰利女儿多次试图遮脸并求父亲不要发布短片。影片截图
泰利女儿多次试图遮脸并求父亲不要发布短片。影片截图
泰利与女儿Summer。Instagram
泰利与女儿Summer。Instagram
泰利穿全套车路士运动服观赛，却录下对手夏维斯补时绝杀一刻。影片截图
泰利穿全套车路士运动服观赛，却录下对手夏维斯补时绝杀一刻。影片截图

无视女儿哀求「你不能发布这段片」

影片中另一个焦点是泰利与女儿Summer的互动。Summer在看到泰利举起手机录影时，多次试图遮脸并乞求父亲：「拜托，千万不要把这段片发到任何地方。」泰利随后将镜头对准Summer，Summer 再次强调：「爸爸，你绝对不能发布。」结果泰利不仅强行发布，更要求女儿「道歉」，令不少网民笑言Summer才是家中最理智的人。

目前在车路士青年军担任兼职导师的泰利，早前已表明无意再争取英超领队职位，宁愿将时间留在青训及陪伴家人。他表示：「教练生涯对我来说已经结束了，我很享受现在的生活，在学院指导孩子并传授经验，这对我来说是一个很好的平衡。」尽管如此，这位传奇队长对车路士的热情显然未减，只是这段「热血观赛片」却意外令他成为死敌嘲笑对象。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
慎入︱传江苏男自制喷火器 街头活焚奸夫
慎入︱传江苏男自制喷火器 街头活焚奸夫
即时中国
21小时前
53岁「张学友前拍档」撞裂脸骨极恐怖 一部位「永久消失」 曾患甲状腺恶疾暴瘦24公斤
53岁「张学友前拍档」撞裂脸骨极恐怖 一部位「永久消失」 曾患甲状腺恶疾暴瘦24公斤
影视圈
8小时前
「最美港姐」朱玲玲睇骚险挞低画面曝光 反应超敏捷叻过后生女 富商老公及三子护航成焦点
「最美港姐」朱玲玲睇骚险挞低画面曝光 反应超敏捷叻过后生女 富商老公及三子护航成焦点
影视圈
11小时前
2月4日晚，国家主席习近平同美国总统特朗普通电话。新华社/美联社
中美元首通话｜习近平：美方务必慎重处理对台军售问题 特朗普：任内保持美中关系稳定
大国外交
6小时前
迎新钞提款机2026｜汇丰/恒生ATM位置+营业时间！港铁站/流动银行都有 自助揿钱换新钞！
迎新钞提款机2026｜汇丰/恒生ATM位置+营业时间！港铁站柜员机都有 自助揿钱换新钞！
生活百科
17小时前
撞车碰瓷党｜警拘的士司机护士夫妇 涉22宗轻微车祸索赔 两医生同落网
02:29
撞车碰瓷党｜警拘的士司机护士夫妇 涉22宗轻微车祸索赔 两医生同落网
突发
11小时前
九巴B9服务大升级！深圳莲塘/屯门班次加密 最快10分钟一班车 搭两程一程免费
九巴北上路线B9大升级！深圳莲塘/屯门班次加密 最快10分钟一班车 搭两程一程免费
生活百科
14小时前
尖沙咀五星酒店自助餐买一送一！$231起叹生蚝/龙虾/蟹脚/鲍鱼/乳猪 晚市升级4小时任食
尖沙咀五星酒店自助餐买一送一！$231起叹生蚝/龙虾/蟹脚/鲍鱼/乳猪 晚市升级4小时任食
饮食
18小时前
农历新年北上注意！8大口岸最新通关时间一文睇清 深圳湾/罗湖/莲塘/港珠澳
农历新年北上注意！8大口岸最新通关时间一文睇清 深圳湾/罗湖/莲塘/港珠澳
旅游
2026-02-03 14:13 HKT
两届视后胡定欣宣布离巢 结束逾20年与TVB宾主关系：新一年决定离开舒适区
01:12
两届视后胡定欣宣布离巢 结束逾20年与TVB宾主关系：新一年决定离开舒适区
影视圈
17小时前