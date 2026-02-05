转会｜纽维尔旧生启动「美斯计划」 盼球王2027年重返母会

阿根廷球会纽维尔旧生（Newell's Old Boys）副主席麦甸拿（Juan Manuel Medina）日前证实，球会正积极筹划一项宏大工程，目标是在2027年上半年，邀请8届金球奖得主美斯（Lionel Messi）重新披上母会球衣。

现年38岁的美斯在6岁至13岁期间，曾于这支罗沙里奥球队受训，随后才远赴巴塞隆拿。虽然美斯从未为纽维尔旧生一队上阵，但他当年为青年队狂轰234球的纪录，至今仍令球迷津津乐道，主场更有看台以他命名。副主席麦甸拿直言：「我们正努力推动美斯在2027年上半年加盟。这不单是球会的计划，更是整个罗沙里奥市、阿根廷球坛的盛事。」

纽维尔旧生启动「美斯计划」。法新社

美斯为国际助国际迈亚密赢得美职总冠军。法新社

纽维尔旧生盼美斯2027年重返母会。法新社

美职联改制成转会关键

美斯去年10月才与国际迈亚密续约至2028年，但由于美职联（MLS）改制， 计划在2027年将赛季调整为与欧洲接轨，当年的2月至5月将成为一个短暂的「过渡球季」。麦甸拿指出，这段空档期正是美斯短暂回乡效力的最佳时机。

尽管美斯曾多次表示渴望回母会退役，但阿根廷国内的安全形势一直是他最大的顾虑。他曾公开表示：「我希望孩子们能在一个平静、安全的地方成长。」此外，纽维尔旧生目前的战绩亦令人担忧，继2025年排名垫底后，2026年开季表现依旧低迷。麦甸拿承认：「这取决于我们能提供怎样的基础设施，以及一套具竞争力的体育方案。」

美斯在美职联表现依旧神勇，已助国际迈亚密赢得2025年总冠军。随着重返巴塞被视为「不切实际」，重回展开其足球历程的罗沙里奥，或会成为这位当代球王职业生涯的最后一站。