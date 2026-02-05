Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜利物浦联赛跌至第6 史洛特：追求最悦目足球比夺冠更有价值

足球世界
更新时间：06:01 2026-02-05 HKT
发布时间：06:01 2026-02-05 HKT

利物浦领队史洛特（Arne Slot）近日在官方访谈中发表惊人言论，表示从长远来看，球队的「比赛风格与观赏性」比赢得奖杯更具价值。这番言论在红军目前联赛表现低迷、帅位摇摇欲坠的背景下，随即引发名宿与球迷的激烈抨击。

斥资4.5亿后战绩倒退 名宿：唔入欧联就要炒

史洛特在入主红军后的首个球季（2024/25）便率队夺得英超冠军，令不少人感到惊喜。然而，球会去年夏天斥资4.5亿镑增兵后，成绩却不升反降。利物浦目前仅排在联赛第6位，落后榜首阿仙奴达14分，并须要为来季欧联资格努力。英国《Sky Sports》球评家奥哈拉（Jamie O'Hara）对史洛特的言论极为反感：「这完全是胡言乱语。利物浦现在的足球既沉闷又容易被看穿，如果最终无法获得欧联资格，他必须被炒。」

利物浦今季战绩下滑。法新社
利物浦今季战绩下滑。法新社
利物浦斥资4.5亿，但战绩倒退。法新社
利物浦斥资4.5亿，但战绩倒退。法新社
史洛特认为追求最悦目足球，比夺冠更有价值。法新社
史洛特认为追求最悦目足球，比夺冠更有价值。法新社

加历查：卫冕冠军跌出前4难以交代

至于红军传奇中坚加历查（Jamie Carragher）亦在节目中表达深切忧虑。他指出，以利物浦身为卫冕冠军的身份，加上全英超最高的薪酬开支及巨额转会投入，若最终排名低于曼联或车路士而失落欧联席位，史洛特将失去任何留任的理由。加历查直言：「如果身为冠军却无法打入前四，帅位必然会受到严重质疑。」

周日迎战曼城成「大考」 

面对排山倒海的批评，史洛坚持其长期愿景：「作为领队，你可以赢得联赛或欧联，但能踢出最悦目的足球才是最大的成就。我希望球队拥有控球、展现强度，让球迷喜欢他们所看到的比赛。」利物浦将在周日联赛主场硬撼曼城，这场大战将成为史洛特向外界证实其「悦目足球」是否具备实际竞争力的关键考验。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
慎入︱传江苏男自制喷火器 街头活焚奸夫
慎入︱传江苏男自制喷火器 街头活焚奸夫
即时中国
21小时前
53岁「张学友前拍档」撞裂脸骨极恐怖 一部位「永久消失」 曾患甲状腺恶疾暴瘦24公斤
53岁「张学友前拍档」撞裂脸骨极恐怖 一部位「永久消失」 曾患甲状腺恶疾暴瘦24公斤
影视圈
8小时前
「最美港姐」朱玲玲睇骚险挞低画面曝光 反应超敏捷叻过后生女 富商老公及三子护航成焦点
「最美港姐」朱玲玲睇骚险挞低画面曝光 反应超敏捷叻过后生女 富商老公及三子护航成焦点
影视圈
11小时前
2月4日晚，国家主席习近平同美国总统特朗普通电话。新华社/美联社
中美元首通话｜习近平：美方务必慎重处理对台军售问题 特朗普：任内保持美中关系稳定
大国外交
6小时前
迎新钞提款机2026｜汇丰/恒生ATM位置+营业时间！港铁站/流动银行都有 自助揿钱换新钞！
迎新钞提款机2026｜汇丰/恒生ATM位置+营业时间！港铁站柜员机都有 自助揿钱换新钞！
生活百科
17小时前
撞车碰瓷党｜警拘的士司机护士夫妇 涉22宗轻微车祸索赔 两医生同落网
02:29
撞车碰瓷党｜警拘的士司机护士夫妇 涉22宗轻微车祸索赔 两医生同落网
突发
11小时前
九巴B9服务大升级！深圳莲塘/屯门班次加密 最快10分钟一班车 搭两程一程免费
九巴北上路线B9大升级！深圳莲塘/屯门班次加密 最快10分钟一班车 搭两程一程免费
生活百科
14小时前
尖沙咀五星酒店自助餐买一送一！$231起叹生蚝/龙虾/蟹脚/鲍鱼/乳猪 晚市升级4小时任食
尖沙咀五星酒店自助餐买一送一！$231起叹生蚝/龙虾/蟹脚/鲍鱼/乳猪 晚市升级4小时任食
饮食
18小时前
农历新年北上注意！8大口岸最新通关时间一文睇清 深圳湾/罗湖/莲塘/港珠澳
农历新年北上注意！8大口岸最新通关时间一文睇清 深圳湾/罗湖/莲塘/港珠澳
旅游
2026-02-03 14:13 HKT
两届视后胡定欣宣布离巢 结束逾20年与TVB宾主关系：新一年决定离开舒适区
01:12
两届视后胡定欣宣布离巢 结束逾20年与TVB宾主关系：新一年决定离开舒适区
影视圈
17小时前