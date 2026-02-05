英超｜利物浦联赛跌至第6 史洛特：追求最悦目足球比夺冠更有价值

利物浦领队史洛特（Arne Slot）近日在官方访谈中发表惊人言论，表示从长远来看，球队的「比赛风格与观赏性」比赢得奖杯更具价值。这番言论在红军目前联赛表现低迷、帅位摇摇欲坠的背景下，随即引发名宿与球迷的激烈抨击。

斥资4.5亿后战绩倒退 名宿：唔入欧联就要炒

史洛特在入主红军后的首个球季（2024/25）便率队夺得英超冠军，令不少人感到惊喜。然而，球会去年夏天斥资4.5亿镑增兵后，成绩却不升反降。利物浦目前仅排在联赛第6位，落后榜首阿仙奴达14分，并须要为来季欧联资格努力。英国《Sky Sports》球评家奥哈拉（Jamie O'Hara）对史洛特的言论极为反感：「这完全是胡言乱语。利物浦现在的足球既沉闷又容易被看穿，如果最终无法获得欧联资格，他必须被炒。」

加历查：卫冕冠军跌出前4难以交代

至于红军传奇中坚加历查（Jamie Carragher）亦在节目中表达深切忧虑。他指出，以利物浦身为卫冕冠军的身份，加上全英超最高的薪酬开支及巨额转会投入，若最终排名低于曼联或车路士而失落欧联席位，史洛特将失去任何留任的理由。加历查直言：「如果身为冠军却无法打入前四，帅位必然会受到严重质疑。」

周日迎战曼城成「大考」

面对排山倒海的批评，史洛坚持其长期愿景：「作为领队，你可以赢得联赛或欧联，但能踢出最悦目的足球才是最大的成就。我希望球队拥有控球、展现强度，让球迷喜欢他们所看到的比赛。」利物浦将在周日联赛主场硬撼曼城，这场大战将成为史洛特向外界证实其「悦目足球」是否具备实际竞争力的关键考验。