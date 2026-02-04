Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英联杯│车路士被阿仙奴克死 近5任教头都未赢过

周二英格兰联赛杯4强次回合，车路士作客0:1不敌阿仙奴，连同首回合负2:3，遭后者双杀无缘决赛。蓝狮近年被枪手克死，各赛事近10次交手只得3和7负，近5任教头都未能取得胜绩，包括现任主帅罗仙尼亚，他接手球队后录得2场败仗，悉数在兵工厂身上取得。

英格兰联赛杯4强次回合，车路士作客0:1不敌阿仙奴。法新社
车路士连续10次对阿仙奴不胜。路透社
车路士连续10次对阿仙奴不胜

车路士今仗以0:1不敌阿仙奴，首回合则主场负2:3，连同首循环英超和1:1，本季3次交手只有1和2负的劣绩。事实上他们近年一直被枪手克死，各赛事近10次交手都未尝胜果，只得3和7负。蓝狮近5任教头都未能领军击败阿仙奴，去月上任的罗仙尼亚两次带队斗枪手全败，有趣的是他接手后收录6胜2和的佳绩，正是对阿仙奴悉数落败。

车路士连续10次对阿仙奴不胜。路透社
近5任教头未赢过 罗仙尼亚2战全败

而上任马列斯卡3次领车路士对阿仙奴，录得2和1负；再之前的普捷天奴两战得和负各一；林柏特和朴达在任时1次斗枪手，不约而同败阵而回。

 

