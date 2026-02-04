西班牙杯│阿拿奥祖克服心理问题首任正选 入波助巴塞隆拿入4强 拥抱费历克：佢好似爸爸咁﹗

周二西班牙杯8强，巴塞隆拿凭锋将拉明耶马(Lamine Yamal)和中坚朗奴阿拿奥祖(Ronald Araujo)各入一球，作客2:1击败西乙球队阿尔巴塞特。今场对阿拿奥祖别具意义，皆因他早前因心理问题休战2个月接受治疗，复出后首任正选即有士哥，他建功后走向场边拥抱教练费历克，直言后者如父亲一样在艰难时一直支持自己。

巴塞隆拿作客2:1击败西乙球队阿尔巴塞特。法新社

阿拿奥祖头槌建功

面对上圈淘汰皇家马德里的阿尔巴塞特，巴塞不敢怠慢派遣拉明耶马、罗拔利云度夫斯基、法兰基迪庄等主力正选，靠前者先开纪录，领先1:0返回更衣室。换边后拉舒福特开出角球，中坚兼队长朗奴阿拿奥祖铜头一摇破网，协助球队拉开比分，主队于末段由守将查维亚摩兰奴建功追成较接近纪录，但巴塞最终赢2:1。

上圈淘汰皇家马德里的阿尔巴塞特。法新社

巴塞隆拿作客2:1击败西乙球队阿尔巴塞特。法新社

拥抱费历克：佢好似爸爸﹗

阿拿奥祖于去年11月底欧联作客车路士时，因鲁莽领红牌连累球队输0:3，赛后被千夫所指，更出现心理问题，教练费历克逐让他无限期休息接受治疗。此子在刚轮西甲赢艾尔切时复出，后备上阵6分钟，今仗是他回归后首任正选，即取得入球成为赢波功臣，他建功段立即走向场边拥抱费历克，赛后受访时连番感激他：「费历克对我们所有人来说，就像一位父亲，这一点能够感受到。我们非常喜欢他，因为他清楚如何处理每一位球员的情况。我拥抱他，是因为他对我真的非常好，我对他有很深的感情。」