英联杯│阿仙奴今季第20次零封 另一防守数据更加夸张

阿仙奴在周二英格兰联赛杯4强次回合，主场1:0击败车路士，总比数赢4:2晋级。今仗是枪手本季各赛事第20场保持不失球，零封比率达到52%，防守非常稳健。此外，他们虽然让蓝狮共有14次射门，但其预期入球值(xG)仅得0.68，本届38仗有29场将对手的预期入球值控制在1球以下，比率为76%，非常夸张。

阿仙奴在周二英格兰联赛杯4强次回合，主场1:0击败车路士。法新社

阿仙奴在周二英格兰联赛杯4强次回合，主场1:0击败车路士。路透社

本季第20次零封对手

首回合阿仙奴领先3:2，今场以防守为主要任务，让出控球权予客军车路士，全场控球率仅48%。他们放弃控球下，令蓝狮有14次射门，可是仅得2次命中目标，其余威胁不大，其预期入球值(xG)仅得0.68，今季38场各项比赛中，第29次将对手的预期入球值控制在1球以下，比率达到惊人的76%，此数据是欧洲五大联赛中最出众。

阿仙奴在周二英格兰联赛杯4强次回合，主场1:0击败车路士。路透社

车路士射门14次 xG仅得0.68

同时枪手本季第20次不失球，零封比率52%，是阿迪达入主球队逾6年，不失球场数第2多的球季，仅次于2023至24球季的23场，但球季才刚进入下半季，预计可以破纪录。