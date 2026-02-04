英联杯│阿迪达突破4强樽颈 率阿仙奴相隔近6年首入杯赛决赛 瞄准四冠：「赢完一个好快第二个」

周二英格兰联赛杯4强次回合，阿仙奴主场1:0挫车路士，两回合计赢4:2，率先跻身决赛。今次是枪手继2020年的英格兰足总杯后，相隔接近6年首入杯赛决赛，球队期间曾4度于准决赛止步，主帅阿迪达率队突破樽颈后直言，如果在联实杯捧杯会提升球队各层面的信心，赢完一个锦标好快有第二个，向今季四冠的目标进发﹗

两回合双杀车路士

首回合阿仙奴作客史丹福桥球场赢3:2，今仗次回合以保持领先优势为主要任务，专注防守下令车路士14次射门，只有2次命中目标兼无法取得士哥。反观他们全场5次起脚，靠后备上阵的夏维斯于补时7分钟接应中场迪格兰赖斯的妙传，单刀扭过蓝狮门将罗拔山齐士射入赢1:0，两回合双杀车路士，总比数胜4:2，将会与曼城或纽卡素的胜方争冠。

近6年首次跻身杯赛决赛

枪手领队阿迪达矢言入决赛意义重大：「这是一个意义重大的晚上，以完美的方式落幕。我们知道这是一场艰苦的比赛，但我们表现出色，亦理解到对方教练的战术安排，最终在这场胜负只在毫厘之间的比赛赢出。」在2019年尾接手阿仙奴的阿迪达，用了6年的时间领军重新成为顶级强队，但他除了在首季率队赢得足总杯，以及于23年夏天取得季前社区盾锦标外，未曾进入任何杯赛决赛，期间4度于准决赛阶段止步，包括20至21球季欧霸、21至22球季联赛杯，以及去季的联赛杯和欧联，如今终于突破樽颈，相隔近6年首入杯赛决赛。

阿迪达有信心向四冠目标进发

而球队除了英联杯外，英超目前高踞榜首，足总杯和欧联的旅程仍然继续，阿迪达指如赢得联赛杯冠军，有信心完成四冠梦：「赢得联赛杯冠军，能提升球队各个层面的信心、能量和信任。当你赢得一次冠军后，第二次就更容易了。球员们更加坚信，不管对手是谁，我们都能一路走到最后。」

阿仙奴球员庆祝近6年首入杯赛决赛。法新社

阿迪达突破樽颈，带领阿仙奴时隔近6年再入杯赛决赛。法新社

