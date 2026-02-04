土超│尼高路简迪重返欧洲球坛 离开伊蒂哈德与费伦巴治签约2年半

法国国脚中场尼高路简迪(N'Golo Kante)几经辛苦，周二(3日)终于落实离开沙特阿拉伯豪门伊蒂哈德，加盟土超费内巴治，签约至2028年夏天，时隔2年半重返欧洲球坛。这名34岁中场原本因为伊蒂哈德的行政失误，未能在转会窗关闭前离开，以为转会失败，幸好伊蒂哈德最终同意与他终止合约，让他顺利登陆土耳其球坛。

简迪终如愿重返欧洲球坛

土超费伦巴治周二宣布尼高路简迪加盟球会，双方签约2年半。简迪于2023年夏天与车路士约满后，转到沙特豪门伊蒂哈德，期间帮助球队赢得沙特阿拉伯联赛冠军、沙特国王杯等荣誉。然而这名34岁中场为了保持最佳状态和水平出战今夏的美加墨世界杯，一直希望重返欧洲球坛，并在冬季转会窗甫开始时，已向伊蒂哈德表达离意，不久就与费伦巴治达成个人协议，等待双方球会倾妥充交易。

伊蒂哈德与他解约促成交易

交易涉及摩洛哥前锋安尼斯利(Youssef En-Nesyri)会由费伦巴治转投伊蒂哈德，但由于伊蒂哈德的职员在国际转会系统登记时输入错误资料，未能赶及在转会市场关闭前完成，令交易一度告吹。由于自由身转会市场仍然开启，伊蒂哈德同时终止简迪的合约，让他以自由身加盟费伦巴治；而安尼斯利亦顺利加盟伊蒂哈德，完成交易。

简迪终于如愿以偿登陆土超，时隔2年半重返欧洲球坛，原计他将会与古恩度斯组成法国中场组合。