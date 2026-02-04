英联杯｜夏维斯补时绝杀车路士 阿仙奴时隔8年再入决赛

阿仙奴于联赛杯4强次回合，凭借后备入替的夏维斯（Kai Havertz）在补时阶段建功，主场以 1：0 小胜车路士，两回合计以4：2淘汰对手，自2018年后再次杀入联赛杯决赛，同时也是自2020年足总杯后再入决赛，领队阿迪达（Mikel Arteta）执教以来首次突破联赛杯4强关口。

战情沉闷 夏维斯97分钟奠胜

由于首回合领先3：2，阿仙奴今场表现较为谨慎。车路士领队罗仙尼亚（Liam Rosenior）在下半场先后换入高尔彭马（Cole Palmer）及艾斯达华奥（Estevao）意图加强攻势；「蓝战士」全场录得14次射门，但始终未能攻破「兵工厂」防线。战至补时97分钟，伤愈复出不久的夏维斯接应迪格兰赖斯（Declan Rice）传中，扭过车路士门将罗拔山齐士（Robert Sanchez）后射入空门，为球队锁定1：0的胜局，两回合以4：2淘汰车路士，杀入决赛。

车路士4强出局。美联社

车路士两回合计以2：4不敌阿仙奴。美联社

阿仙奴杀入英格兰联赛杯决赛。美联社

20场零失球 今季欧洲主流联赛首队

阿仙奴今场再次展现强大的防守实力，不仅成功抵挡车路士的反扑，更成为今季欧洲主流联赛中，首支录得20场保持不失球的球队。这场胜仗终结了阿迪达此前四度止步4强的尴尬纪录，亦令兵工厂维持争逐四项冠军的希望。

阿仙奴决赛的对手将会是曼城与纽卡素的胜方。两队将于周三深夜进行次回合生死战，争夺另一个温布莱决赛席位。