英冠｜前曼联后卫班顿威廉斯与侯城解约 加盟半年仅上阵5分钟

英冠球队侯城（Hull City）官方宣布，与25岁后卫班顿威廉斯（Brandon Williams）达成解约协议，双方即时取消合约。这名曾被寄予厚望的曼联青训产品，在加盟侯城短短半年间仅获得1次上阵机会，职业生涯再度陷入低谷。

自11月起未入大名单

班顿威廉斯于去年8月以自由身加盟侯城，此前他曾因个人问题远离职业赛场长达20个月。虽然他在季前试训表现理想并获得合约，但在侯城的正式比赛中，仅在8月对布力般流浪时后备上阵5分钟，自去年11月起更未曾进入球队的大名单。最终双方决定和平分手，班顿威廉斯将回复自由身。

曼联青训出身的班顿威廉斯曾被寄于厚望。法新社

班顿威廉斯加盟侯城半年仅上阵5分钟。法新社

班顿威廉斯场外官非缠身，曾被判缓刑。法新社

场外官非缠身 曾被判缓刑

班顿威廉斯的职业生涯近年深受场外丑闻困扰。他在2023年8月曾涉及一宗危险驾驶案，以近100英里时速驾驶并发生碰撞。2025年5月，他被法院判处监禁14个月、缓刑2年，同时需停牌3年及履行 180 小时社会服务令。当时法官形容他为向乘客「炫耀」而疯狂驾驶，庆幸事件中无人受重伤或死亡。

出身自曼联青训的班顿威廉斯，在苏斯克查执教时期曾是红魔一线队常客，累积上阵51次。他早前受访时坦言热爱足球，非常渴望重新感受更衣室氛围及赢波的感觉，并透露有来自美职联及欧洲的球队与他接洽。他曾表示：「我才24、25岁，希望去一个能让我百分之百专注的地方踢球，或许会尝试到欧洲其他联赛体验不同的足球文化。」