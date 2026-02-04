Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英联杯｜东拿利传获阿仙奴垂青 艾迪贺维：球员无意离开纽卡素

足球世界
更新时间：06:56 2026-02-04 HKT
发布时间：06:56 2026-02-04 HKT

纽卡素将于周三在联赛杯4强次回合硬撼曼城。领队艾迪贺维（Eddie Howe）在赛前记者会上，亲自回应了有关中场核心辛度东拿利（Sandro Tonali）的转会传闻，强调这名意大利国脚目前在球队非常快乐，无意离队。

纽卡素澄清未收任何报价

在冬季转会窗最后一天，突然有传闻指东拿利的经理人将其球员推荐予阿仙奴，甚至有指纽卡素已拒绝了兵工厂的正式报价。然而，球会方面澄清并未收到任何相关接触，东拿尼的经理人亦否认曾向其他球会推销球员。艾迪贺维对此表示：「在我看来，东拿利是极其优秀的球员和人，他与队友及我的关系非常好，我看不出他有任何不安的迹象。」

伊沙克事件不再重演

外界曾将东拿利的现况与去年夏天离队投效利物浦的阿历山大伊沙克（Alexander Isak）作比较。艾迪贺维坦言，去年夏天球会缺乏体育总监，令管理层在处理转会传闻时处于被动。但他指出，随著新任体育总监罗斯威尔逊（Ross Wilson）的上任，球会在转会决策上已变得更清晰及决断。

东拿利目前合约期至2029年，被视为球队未来的核心人物。艾迪贺维强调：「我昨天与他谈过，他完全专注于为球队披甲。目前他唯一的目标就是击败曼城，争取进入决赛。」纽卡素目前在首回合落后 0：2，若想卫冕联赛杯冠军，次回合必须在伊蒂哈德球场背水一战。

