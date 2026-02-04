英超｜ 桑马迪达转投米兰告吹 拟接受膝部手术收咧

水晶宫前锋桑马迪达（Jean-Philippe Mateta）在转会窗截止日因体测未能过关，无缘加盟意甲豪门AC米兰。由于膝部伤患问题浮现，这名28岁射手正考虑接受手术根治，预计将会缺席余下球季，并在今夏将会离开水晶宫。

体测触发膝伤问题 转会告吹

据外国传媒报道，就着桑马迪达的交易，AC米兰与水晶宫原本以2600万镑的转会费达成协议，米兰亦预先获取了马迪达的医疗纪录，并派出队医前往伦敦深入检查。然而，最终医疗报告显示其膝部存在风险，令米兰决定放弃交易。随后祖云达斯虽有意介入，但同样因伤患疑虑而未有正式出价。

桑马迪达或因伤缘尽世界杯。美联社

桑马迪达因伤患未能通过体测，转投AC米兰的交易告吹。美联社

桑马迪达或与今夏离开水晶宫。美联社

忍痛作战多月 拟决定接受手术

马迪达自去年11月起便一直带伤上阵，水晶宫医疗团队此前采取每场观察的保守治疗。随着转会失败，这名法国前锋正与专科医生讨论是否动刀。由于他渴望入选法国队出战今夏世界杯，手术时机将成关键：若现在进行手术，他将面临数个月的休养期，极大机会缺席今夏世界杯。

马迪达对转会失败感到极度沮丧，早前更在社交平台取消关注水晶宫，并发布不满表情符号。尽管领队加拉斯拿仍需备战本周对白礼顿的大战，但马迪达的心态与体能状况均成疑问。若他未能披甲，水晶宫刚以4800万镑从狼队购入的新援佐真拿臣（Jorgen Strand Larsen），或会担正上演地标战。