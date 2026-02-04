Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

沙特职｜C朗又嬲猪 传不满宾施马转投死敌 缺阵联赛惹罢踢风波

足球世界
更新时间：05:51 2026-02-04 HKT
发布时间：05:51 2026-02-04 HKT

C朗又嬲？沙特联赛球队艾纳斯（Al Nassr）球星基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）传出正考虑离队。据悉这名将于本周四满 41 岁的葡萄牙队长，对球会未能在1月转会窗积极增兵深感不满，更在周一对利雅德（Al Riyadh）的联赛中缺阵，外界普遍相信他正以「罢踢」表达抗议。

质疑资金分配不公 

C朗不满的主要原因在于沙特公共投资基金（PIF）的资金分配。PIF同时拥有沙特四大球会——希拉尔、艾阿里、伊迪哈德及艾纳斯。C 朗认为艾纳斯受到的财政支持不及竞争对手，特别是劲敌希拉尔刚在1月转会期签入前队友宾斯马（Karim Benzema）；相反，艾纳斯仅签入一名伊拉克年轻球员。目前艾纳斯在联赛榜仅以1分之微落后希拉尔，由于C 朗渴望赢得首座沙特超冠军，因此对球会缺乏野心感到愤怒。

传C朗不满死敌签下宾施马，但自己效力的艾纳斯却没有重要交易。法新社
传C朗不满死敌签下宾施马，但自己效力的艾纳斯却没有重要交易。法新社
传C朗罢踢表不满。法新社
传C朗罢踢表不满。法新社
C朗今夏或重返欧洲球坛。法新社
C朗今夏或重返欧洲球坛。法新社

合约设违约金 夏天或重返欧洲

虽然沙特官方强调对各大球会的资助公平透明，但 C 朗的态度已引起当地高层关注。卡塔尔及沙特传媒指出，C朗目前的合约期至2027年，但合约中包含一条价值约5000万欧元的解约金条款，这意味著他有权在今年夏天转投美职联（MLS）或重返欧洲球坛。

目前沙特官方正积极斡旋，希望C朗能结束罢踢，并在周五对伊迪哈德的大战中复出。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
13岁女童患胃癌晚期 腹腔满布肿瘤无药医 医生揭竟是父亲这习惯惹祸！
13岁女童患胃癌晚期 腹腔满布肿瘤无药医 医生揭竟是父亲这习惯惹祸！
保健养生
12小时前
农历新年北上注意！8大口岸最新通关时间一文睇清 深圳湾/罗湖/莲塘/港珠澳
农历新年北上注意！8大口岸最新通关时间一文睇清 深圳湾/罗湖/莲塘/港珠澳
旅游
16小时前
稻香旗下酒楼限时优惠！点心纸一律计小点 早午茶市2分店供应
稻香旗下酒楼限时优惠！点心纸一律计小点 早午茶市2分店供应
饮食
12小时前
爱泼斯坦案︱300万页公开文件变「核弹」 一文睇清涉事政商名人
爱泼斯坦案︱300万页公开文件变「核弹」 一文睇清涉事政商名人
即时国际
8小时前
巴士男临界点爆发 喊出4个字后冲车尾除裤大便 同车乘客跟进劳师动众后续｜Juicy叮
巴士男临界点爆发 喊出4个字后冲车尾除裤大便 同车乘客跟进劳师动众后续｜Juicy叮
时事热话
16小时前
立春2026｜必知8大禁忌！做错1事衰足全年 犯太岁生肖+指定岁数要躲春 避免破财/出意外
立春2026｜必知8大禁忌！做错1事衰足全年 犯太岁生肖+指定岁数要躲春 避免破财/出意外
生活百科
2026-02-02 17:19 HKT
台南街头发生疑似无差别斩人事件。中时新闻网
00:59
台南狂徒无差别街头斩伤3人 一人遭捅穿腹部大量出血︱有片
两岸热话
7小时前
「香港第一名模」暴瘦零滤镜相流出 Deep V下现恐怖「排骨胸」 51岁真实身材震撼曝光
「香港第一名模」暴瘦零滤镜相流出 Deep V下现恐怖「排骨胸」 51岁真实身材震撼曝光
影视圈
11小时前
全胜年轻的士车主｜曾智华
全胜年轻的士车主｜曾智华
投资理财
19小时前
央视踢爆「毒番薯」流入全国 被揭偷用高毒性农药 农户自爆一口都不敢吃！
央视踢爆「毒番薯」流入全国 被揭偷用高毒性农药 农户自爆一口都不敢吃！
食用安全
17小时前