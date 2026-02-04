沙特职｜C朗又嬲猪 传不满宾施马转投死敌 缺阵联赛惹罢踢风波

C朗又嬲？沙特联赛球队艾纳斯（Al Nassr）球星基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）传出正考虑离队。据悉这名将于本周四满 41 岁的葡萄牙队长，对球会未能在1月转会窗积极增兵深感不满，更在周一对利雅德（Al Riyadh）的联赛中缺阵，外界普遍相信他正以「罢踢」表达抗议。

质疑资金分配不公

C朗不满的主要原因在于沙特公共投资基金（PIF）的资金分配。PIF同时拥有沙特四大球会——希拉尔、艾阿里、伊迪哈德及艾纳斯。C 朗认为艾纳斯受到的财政支持不及竞争对手，特别是劲敌希拉尔刚在1月转会期签入前队友宾斯马（Karim Benzema）；相反，艾纳斯仅签入一名伊拉克年轻球员。目前艾纳斯在联赛榜仅以1分之微落后希拉尔，由于C 朗渴望赢得首座沙特超冠军，因此对球会缺乏野心感到愤怒。

传C朗不满死敌签下宾施马，但自己效力的艾纳斯却没有重要交易。法新社

传C朗罢踢表不满。法新社

C朗今夏或重返欧洲球坛。法新社

合约设违约金 夏天或重返欧洲

虽然沙特官方强调对各大球会的资助公平透明，但 C 朗的态度已引起当地高层关注。卡塔尔及沙特传媒指出，C朗目前的合约期至2027年，但合约中包含一条价值约5000万欧元的解约金条款，这意味著他有权在今年夏天转投美职联（MLS）或重返欧洲球坛。

目前沙特官方正积极斡旋，希望C朗能结束罢踢，并在周五对伊迪哈德的大战中复出。